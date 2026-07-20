Водители жалуются, что бензин есть не на всех АЗС Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области, как и в ряде других регионов России, наблюдаются перебои в работе АЗС. По данным региональных властей, в прошлом месяце поставки бензина в область сохранились на уровне 2025 года. Несмотря на это, многие водители наблюдают его отсутствие на заправках.

Рассказываем новости о ситуации с бензином в Екатеринбурге и Свердловской области на 20 июля 2026 года.

БЕНЗИН В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чтобы своевременно узнавать о том, где в Екатеринбурге и Свердловской области есть бензин, многие водители объединяются в чаты в МАКС и в Telegram.

Судя по последним сообщениям, водители жалуются на отсутствие бензина в Дегтярске. Правда, в Ревде на одну из заправок приехал бензовоз. Поэтому скоро бензин там будет, предполагают автовладельцы.

Также вечером 20 июля водители жаловалась на отсутствие бензина на заправке перед Невьянском в сторону Нижнего Тагила. Правда, дизельное топливо там было.

ГДЕ ЕСТЬ БЕНЗИН В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Как ранее сообщали в свердловском правительстве, в регионе работают четыре сетевые российские компании: «Газпромнефть», «Лукойл», «Башнефть» и «Татнефть». Однако водители жалуются, что бензин есть не на всех указанных АЗС. Но зато там, где он в наличии, цены остаются на обычном уровне. Чего не сказать о частных заправках.

- В субботу обратил внимание, что на заправке на Восточной почти не было очередей. А потом понял, почему: литр 95-го и 92-го стоил дороже 100 рублей. Правда, 20 июля бензина там не было даже по этой цене, - рассказал «КП-Екатеринбург» водитель Алексей.

Сервис «Дубль-ГИС» теперь публикует информацию о наличии и отсутствии бензина. На момент публикации статьи, топливо есть примерно на половине АЗС Екатеринбурга.

Большинство водителей в разговоре с «КП-Екатеринбург» сообщают: бензин в городе есть, но на заправках нужно постоять в очереди.

- В выходные заправился на проспекте Космонавтов – на АЗС у «Ленты». В очереди пришлось постоять 45 минут. Во многом из-за водителей, которые лезли без очереди. Ограничений на количество литров не было. Я залил 50 литров, - рассказал водитель Сергей.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цена на литр 92-го бензина варьируется от 63 до 110 рублей, 95-й – от 68 до 130 рублей. Цена на дизельное топливо в Екатеринбурге составляет от 80 до 130 рублей за литр.

Отметим, что 20 июля пресс-служба полпреда президента в УрФО сообщила, что Артём Жога заслушал доклады главных федеральных инспекторов о ситуации с обеспечением топливом. Во всех регионах Уральского федерального округа созданы оперативные штабы для контроля и стабилизации ситуации с бензином и дизельным топливом.