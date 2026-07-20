Супруг Натальи пришел на прощание с собакой. Фото: соцсети/Татьяна САМОЙЛОВА

В Екатеринбурге простились с основательницей известного поисково-спасательного отряда «Прорыв» Натальей Волковой. 42-летней женщины не стало 16 июля.

«НАШЛИ ЖИВЫМИ БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК»

В Екатеринбурге простились с основательницей отряда «Прорыв»

Наталья 10 лет руководила отрядом «Прорыв» вместе с мужем Николаем Волковым. Супруги из Березовского основали его 15 июля 2016 года. Дату выбрали неслучайно: это не только день рождения Натальи, но и день, когда они поженились.

Волонтеры отряда занимаются поиском и спасением пропавших и тех, кто попал в чрезвычайные ситуации. За 10 лет работы они нашли живыми более тысячи человек.

Николая и Наталью Волковых нередко награждали медалями и благодарственными письмами за помощь в поиске пропавших. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Ведь в этот день мы создали «шанс» на спасение чьей-то жизни. Мы, не скрывая, гордимся этим! – писала Наталья год назад 15 июля - Мы хотим, чтобы на «горячую линию» отряда поступало как можно меньше тревожных звонков. Ведь когда молчит наш телефон – это знак того, что у всех все хорошо.

Супругов Волковых нередко награждали медалями и благодарственными письмами за помощь правоохранительным органам. После начала СВО Наталья и Николай возили гуманитарную помощь бойцам на фронт.

ВСТРЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В БОЛЬНИЦЕ

По словам близких, перед смертью Наталья Волкова несколько дней провела в больнице. В палате она успела встретить последний день рождения – 15 июля ей исполнилось 42 года.

- Сердце бессменного руководителя поисково-спасательного отряда «Прорыв» остановилось после продолжительной болезни, - сообщили в отряде.

После начала СВО Наталья с мужем возили гуманитарную помощь бойцам на фронт. Фото: соцсети Натальи

Коллеги опубликовали трогательный пост в память о своем руководителе.

- Наталия была человеком невероятной силы духа, бесконечного мужества и искренней доброты. Огромную часть своей жизни она посвятила благородному делу – спасению людей. Благодаря ее профессионализму и готовности прийти на помощь в самые трудные минуты, отряд «Прорыв» стал не просто командой, а настоящей семьей, спасающей жизни там, где другие опускали руки, - написали коллеги Натальи Волковой.

ПРОЩАНИЕ

Прощание с Натальей Волковой прошло 20 июля в Екатеринбурге. В ритуальном зале собрались ее родные, близкие, волонтеры, сотрудники МЧС и коллеги из других поисково-спасательных организаций. На гроб положили флаг с гербом отряда.

Супруг Натальи не мог сдержать слез Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Супруг Наталии пришел на церемонию вместе с собакой. Он первым подошел к гробу, склонился над ним и горько заплакал.

- С Наташей мы познакомились в 2016 году на первом поиске. С тех пор началась наша дружба. Мы пришли зеленые, ничего не умели, но у нас горели глаза. Наташа стала для нас учителем, много раз приходила на помощь в самых тяжелых жизненных ситуациях. Сегодня мы прощаемся с легендой. Только вдумайтесь. Простая девчонка смогла организовать отряд такого масштаба, - говорили волонтеры «Прорыва».

Проститься с Натальей пришли родные, близкие и волонтеры Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Проститься с Натальей пришли и коллеги из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- У Наташи было огромное сердце, непоколемая воля. Ее сила духа и характер передались всем нам. Ее детище живет и спасает жизни людям. Это огромная потеря для всего волонтерского сообщества и невосполнимая для ее семьи, - сказал представитель отряда Станислав.

За годы работы Наталья приняла участие в более чем 2000 поисков. Последние проходили с 6 по 12 июля. 13 июля Наталья попала в больницу.

- Ее дело будет жить. Отряд «Прорыв» продолжит свою работу. Волонтеры будут учить других, - пообещали представители отряда.

После церемонии прощания в ритуальном зале также прошло отпевание.

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