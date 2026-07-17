Стала известна причина смерти основательницы отряда «Прорыв» Натальи Волковой

Наталья 10 лет руководила поисково-спасательным отрядом. Фото: из официальной группы «Прорыва»

Стала известна причина смерти основательницы известного поисково-спасательного отряда «Прорыв» Натальи Волковой. Напомним, ее не стало утром 16 июля. Она умерла в больнице. Накануне у Натальи был день рождения – 15 июля ей исполнилось 42 года.

По словам близких, последние несколько дней Наталья Волкова провела в больнице.

- Сердце бессменного руководителя поисково-спасательного отряда «Прорыв» остановилось после продолжительной болезни, - сообщили в отряде. - Наталия была человеком невероятной силы духа, бесконечного мужества и искренней доброты. Огромную часть своей жизни она посвятила благородному делу – спасению людей. Благодаря ее профессионализму и готовности прийти на помощь в самые трудные минуты, отряд «Прорыв» стал не просто командой, а настоящей семьей, спасающей жизни там, где другие опускали руки.

Николая и Наталью Волковых нередко награждали медалями и благодарственными письмами за помощь в поиске пропавших. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Супруги из Березовского Николай и Наталья Волковы создали поисковый отряд «Прорыв» 15 июля 2016 года. Дату выбрали неслучайно: это день рождения Натальи, а еще день свадьбы супругов.

Некоммерческая общественная организация занимается поиском пропавших, а также защитой и спасением людей, попавших в чрезвычайные ситуации. Волонтеры помогают людям в Свердловской и Челябинской областях.

Супругов Волковых нередко награждали медалями и благодарственными письмами за помощь правоохранительным органам. После начала СВО Наталья и Николай возили гуманитарную помощь бойцам на фронт.

Прощание с Натальей состоится 20 июля в 12:00 в ритуальном зале на Димитрова, 72а. В официальной группе «Прорыва» во «ВКонтакте» коллеги Натальи организовали сбор средств на ее похороны.

«КП-Екатеринбург» выражает соболезнования родным и близким Натальи Волковой.

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