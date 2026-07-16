На Урале внезапно скончалась создатель поискового отряда «Прорыв» Наталья Волкова

В Березовском скоропостижно скончалась создательница и руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталья Волкова. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил ее помощник.
- Это правда. Пока не даем никакие комментарии. В ближайшее время муж Натальи Николай вместе с пресс-службой «Прорыва» дадут информацию, - сообщил «КП-Екатеринбург» Максим.
Что именно случилось с Натальей Волковой, пока неизвестно. По словам близких, последние несколько дней она лежала в больнице.
Напомним, супруги Наталья и Николай Волковы создали поисковый отряд «Прорыв» 15 июля 2016 года - в день рождения Натальи. Некомерческая общественная организация занимается поиском пропавших, а также защитой и спасением людей, попавших в чрезвычайные ситуации. Волонтеры помогают людям в Свердловской и Челябинской областях.
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