Надежда собрала отряд добровольцев,к оторые помогают местным жителям справиться с паводком. Фото: предоставила героиня публикации

- Страшно остаться с бедой один на один. А когда есть люди, готовые помочь, это вселяет надежду, - считает 35-летняя жительница поселка Пышма в Свердловской области.

Утром и днем Надежда Маркова работает воспитательницей в детском саду, а по вечерам, иногда до поздней ночи, помогает тем, кто пострадал от паводка. Надежда развозит гуманитарную помощь, печатает и расклеивает листовки с важной информацией, а также координирует работу добровольцев, которые ездят на лодках доплывают к затопленным деревням, чтобы помочь местным жителям.

«ОТКЛИКНУЛОСЬ БОЛЬШЕ 1000 ЧЕЛОВЕК»

Вода из-за дождей в Пышминском районе стала прибывать 11 июля. Через два дня ситуация стала критичной: река Пышма вышла из берегов и затопила дома и участки, многие люди не могли выбраться самостоятельно и оказались отрезаны от мира, другие потеряли имущество.

В Пышминском районе паводки начались 11 июля, а через два дня ситуация стала критической. Фото: предоставила героиня публикации

35-летней воспитательнице детского сада Надежде Марковой повезло: она живет в доме на окраине, он остался целым и невредимым. Но женщина не смогла остаться в стороне, когда односельчанам нужна была помощь.

- Вечером 13 июля социальные сети пестрили новостями о паводках, - рассказывает Надежда. - В комментариях люди писали разное: кто-то был в шоке, кому-то нужна была помощь, кто-то ее предлагал. Но ведь через соцсети не все могут заметить друг друга. Помогать нужно целенаправленно и большому количеству людей.

Надежда создала чат в MAX под названием «Отряд помощи», чтобы собрать всех, кто хочет и может помочь. Ссылку на него она разослала во все группы Пышминского района.

Добровольцы на лодках спасали людей. Фото: предоставила героиня публикации

- Честно говоря, я думала, что присоединятся максимум человек 100. Но уже к вечеру нас было 500, а через три дня больше 1000! - радуется женщина.

В чате жители пишут, какая им нужна помощь, к примеру: «Помогите выбраться из дома. Мы сами не можем» или «Есть у кого-то лодка? Нужно вывести четырех поросят». Среди добровольцев откликаются те, кто может предоставить людям временное жилье, забрать людей на лодках или отвезти гуманитарную помощь.

- Наши парни-добровольцы многих жителей вынесли из домов на руках и увозили на лодках. Одну женщину мы забрали с пассики с 17-ю ульями, одной семье помогли вывезти кроликов, уток и куриц. Одна бабушка после паводков попала в больницу. Она совсем одна. Мы привезли средства гигиены и просто по-человечески поддержали, - рассказывает Надежда. - Я также поддерживаю связь с территориальным управляющим, который ездит на УАЗике, узнает, кому нужна помощь, и сообщает мне. Не у всех ведь есть мессенджеры.

Активисты отряда помогли эвакуировать целую пасику. Фото: предоставила героиня публикации

Надежда также открыла сбор средств, так как было много желающих помочь пострадавшим от паводка материально.

«МАМА, ТЫ ТАКАЯ КРУТАЯ!»

Надежда и сама активно участвует в помощи местным жителям. В детском саду она работает посменно: один день с 7:30 до 12:30, другой – с 12:30 до 17:30. В остальное время она занимается развозом воды и продуктов. В первые дни паводка ей пришлось добираться вброд.

Надежда работает воспитателем в детском саду. Фото: предоставила героиня публикации

Кроме того, она до ночи печатает листовки с информацией о сборе гуманитарной помощи, о том, что рыбу, которую выбросило на улицы, есть ни в коем случае нельзя (ведь она всплыла вместе с водой из канализации), а также о других правилах безопасности.

- Листовки расклеиваю и я, и другие добровольцы. Ребята также собирали в плотные пакеты выброшенную из реки рыбу, а потом территориальный управляющий по согласованию с ветврачом ее утилизировал.

У Надежды есть 17-летняя дочь. Девушка очень гордится мамой и тем, что она организовала такое движение и смогла помочь множеству людей.

Надежда старается предупредить всех местных жителей о том, что есть выброшенную из реки рыбу нельзя. Фото: предоставила героиня публикации

- Дочь говорит мне: «Мама, ты такая крутая!», - с улыбкой добавляет Надежда Маркова.

В поселке Надежду уже прозвали народной героиней, но сама женщина скромничает, мол, если бы не я, то кто-то другой, наверняка, бы создал такой отрад, мир ведь не без добрых людей. Для нее самые настоящие герои - это добровольцы, которые решили ее поддержать.

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