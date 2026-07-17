Почему на автохама Новоселова не завели уголовное дело после смертельного ДТП

Игорь Новоселов сбил человека и скрылся Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Березовского проводит проверку по факту смертельной аварии в поселке Шиловка. Трагедия произошла в ночь на 8 июля на улице Ленина. Предварительно, известный автохам Игорь Новоселов сбил на своей «десятке» местного жителя Владислава.

Испугавшись, рецидивист скрылся. Но уже на следующий день был задержан. Как стало известно «КП-Екатеринбург», уголовное дело не было возбуждено, так как силовики ждут результаты судебной - медицинской и автотехнической экспертизы.

– В ходе опроса Игорь пояснил, что в ночное время возвращался домой на своей автомашине ВАЗ-2110 и не увидел мужчину, который стоял на проезжей части, с места ДТП он скрылся, так как испугался последствий, – сообщали в полиции Березовского.

В Березовском городском суде отметили, что материалы об избрании меры пресечения Игорю Новоселову не поступали. На момент публикации связаться с автохамом не удалось. Известно, что последние несколько лет он и его семья живут в Березовском, а сам Игорь работает в похоронном бизнесе.

Автохам Игорь Новоселов прославился в 2013 году, когда угрожал пистолетом незнакомому водителю во время дорожного конфликта.

Позже его приговорили к 2 годам лишения свободы за нападение на таксиста.

В 2023 году суд признал его виновным в повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения и назначил 2 года и 2 месяца лишения свободы.

Кроме этого в его «активе» судимость за похищение несовершеннолетнего, которого он принял за закладчика (по одному из двух эпизодов был оправдан – прим.ред).

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