Автохам Новоселов вновь в шаге от колонии: он насмерть сбил пешехода и скрылся

Хулиган признался, что испугался последствий и бросил мужчину умирать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Березовском после смертельной аварии задержали автохама Игоря Новоселова. Трагедия произошла в ночь на 8 июля на улице Ленина в поселке Шиловка. По предварительной версии, 34-летний хулиган ехал на «десятке» и сбил местного жителя Владислава, после чего скрылся.

Спустя сутки Новоселова задержали. Полицейским он признался, что испугался ответственности.

В ходе опроса Игорь пояснил, что в ночное время возвращался домой на своей автомашине ВАЗ - 2110 и не увидел мужчину, который стоял на проезжей части, с места ДТП он скрылся, так как испугался последствий.

В настоящий момент по факту аварии уголовное дело не возбуждено.

– В настоящее время следственным отделом полиции назначено проведение судебной - медицинской и автотехнической экспертизы. В результате проведения экспертиз будет установлено состояние потерпевшего и водителя в момент совершения ДТП, установлен тормозной путь автомобиля и условия при которых был совершен наезд, – сообщили в полиции Березовского.

Автохам Игорь Новоселов прославился в 2013 году, когда угрожал пистолетом незнакомому водителю во время дорожного конфликта.

Позже его приговорили к 2 годам лишения свободы за нападение на таксиста.

В 2023 году суд признал его виновным в повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения (часть первая статьи 264.1 УК РФ) и назначил два года и два месяца лишения свободы.

Кроме этого в его «активе» судимость за похищение несовершеннолетнего, которого он принял за закладчика.

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