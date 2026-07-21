Георгию Акоеву грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге отдали под суд последнего вора в законе с Урала – Гию Свердловского (Георгий Акоев – прим.ред). Криминальный авторитет был задержан в ЖК «Квартал Федерация» в ноябре 2025 года. При обыске в его квартире обнаружили ножи с символикой АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России) и 40 тысяч долларов США.

По данным «КП-Екатеринбург», Акоеву вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии по статье 210.1 УК РФ. Правоохранители считают, что вор в законе принимал решение в спорах криминалитета и координировал сбор денег для «общака». Уголовное дело рассмотрит Свердловский областной суд.

– Обладая авторитетом среди лиц в криминальной иерархии, обвиняемый разрешает спорные вопросы среди лиц, придерживающихся преступной идеологии, принимает решения о назначении, повышении и понижении криминальных статусов, организует, распределяет и контролирует фонд взаимопомощи в среде преступного сообщества, – отмечают в прокуратуре Свердловской области.

В ноябре 2025 года вора в законе взяли под стражу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Статус вора в законе Гия Свердловский получил в 2008 году. Он не любил, когда о нем говорили в контексте родства с покойным Дедом Хасаном (Аслан Усоян), убитым в 2013 году. Передвигался Акоев на внедорожнике с охраной, а в автомобиле всегда был бронежелет.

– Гия не какой-то «свадебный генерал». Он активно пользовался своим статусом вора. Акоев «грел» зоны. Направлял в колонии огромные партии сахара, чая, сигарет и других продуктов. Как это делается? Берут любого бедолагу и направляют все на его имя. А дальше все расходится арестантам, которые поддерживают воровскую субкультуру, – отметил источник «КП-Екатеринбург».

Как сообщил официальный представитель свердловского гарнизона полиции Валерий Горелых, все собранные по делу материалы составили 6 томов.

– В ходе следствия проведен значительный объем процессуальных действий на территории нескольких субъектов нашей страны, собрана обширная доказательственная база, – отметил полковник Горелых.

Напомним, что смотрящий за Свердловской областью Марсель Гасанов был приговорен к 13 годам заключения. Его этапировали в колонию особого режима в Кемеровской области.

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