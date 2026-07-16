Мать вела переписку от лица дочери: что грозит педофилу, прилетевшему в Екатеринбург на свидание с 12-летней

Уголовные дела были возбуждены в четырех регионах России Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия» по факту нападения педофила на 12-летнюю девочку в 2020 году. На сегодняшний день это один из четырех эпизодов, расследуемый в рамках дела группы «Империя гусей».

Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что шесть лет назад мать девочки зарегистрировала дочь во «ВКонтакте» и принялась переписываться от лица ребенка с Алексеем К. По данным основателя движения «Сдай педофила» Анны Левченко, после широкой огласки уголовные дела были возбуждены в четырех регионах.

– Она несколько дней вела интимную переписку от лица дочери, – рассказывала «КП-Екатеринбург» Анна Левченко. – Девочка была напугана и даже не смогла объяснить Алексею, что ничего ему не писала. Он погулял с ней и отвел в какую-то квартиру. Где хотел заняться сексом. Но девочка была в ужасе и шокирована. Тогда он сказал «Я не насильник, но раз я потратился – посмотри как я мастурбирую». Он оказался фетишистом и снял с нее носки. По нашей информации аналогичные действия он совершил с еще двумя девочками. У него была «фишка» – называть школьниц 12-13 лет «горячими женщинами».

В июле 2026 года потерпевшая, которой сейчас 18, написала заявление в Следственный комитет и прошла проверку показаний на полиграфе.

– Не исключено, что в случае предъявления обвинения фигуранта могут этапировать в Екатеринбург для проведения следственных действий, – отметил инсайдер.

На сегодняшний день в СКР не сообщали о задержании Алексея К. или его предполагаемого сообщника Виктора П. из Ногинска.

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