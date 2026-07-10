Называл школьниц «горячими женщинами»: мать переписывалась с педофилом от лица дочки и отправила ее на «свидание»

На данный момент известно о 22 жертвах педофилов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России активисты движения «Сдай педофила» вскрыли группу, годами растлевавшую детей сразу в нескольких регионах страны. Речь идет о сообществе «Империя гусей», чье руководство выполняют жители Подмосковья Виктор П. и Алексей К.

По предварительной версии, жертвами могли стать 22 ребенка (19 мальчиков и три девочки). Одной из потерпевших в 2020 году стала 12-летняя девочка из Екатеринбурга.

ПРИЛЕТЕЛ И СНЯЛ КВАРТИРУ

По словам руководителя движения Анны Левченко, для встречи с несовершеннолетней Алексей К. лично прилетел в столицу Свердловской области. Перед этим он переписывался с шестиклассницей во «ВКонтакте». Однако не знал, что по другую сторону находится вовсе не ребенок, а ее мать.

Женщина целенаправленно завела дочери страницу, а затем отправила ее на «свидание».

– Она несколько дней вела интимную переписку от лица дочери, – рассказала «КП-Екатеринбург» Анна Левченко. – Девочка была напугана и даже не смогла объяснить Алексею, что ничего ему не писала. Он погулял с ней и отвел в какую-то квартиру. Где хотел заняться сексом. Но девочка была в ужасе и шокирована. Тогда он сказал «Я не насильник, но раз я потратился – посмотри как я мастурбирую». Он оказался фетишистом и снял с нее носки. По нашей информации аналогичные действия он совершил с еще двумя девочками. У него была «фишка» – называть школьниц 12-13 лет «горячими женщинами».

В начале июля 2026 года потерпевшая, которой сейчас 18 лет, обратилась с заявлением в Следственный комитет. Когда сведения о сообществе «Империя гусей» дошли до председателя СКР России Александра Бастрыкина, девушку вызвали на опрос и изъяли телефон. Аналогично поступили и с юношей из Ижевска – одной из жертв «музыкантов».

ДО СИХ ПОР НА СВОБОДЕ?

Официальной информации о задержании Виктора и Алексея не поступало. В Следственном комитете сообщают, что в Подмосковье и Свердловской области возбуждены уголовные дела, однако квалификация материалов не указывается.

По данным Анны Левченко, дети попадали в сообщество посредничеством некой женщины, чье имя пока неизвестно. Внутри группы «гусей» ее называли «мамой уткой». Известно, что при попытке покинуть группу несовершеннолетних шантажировали рассылкой их интимных фотографий.

– В медиапространстве широкое распространение получила информация о деятельности секты, совершающей преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Отмечаются примеры совершения противоправных действий в отношении подростков из нескольких регионов, – сообщил Следственный комитет.

Известно, что мать пострадавшей шесть лет назад екатеринбурженки уже дала показания в СКР. Однако сейчас находится на свободе и продолжает воспитывать несовершеннолетнего ребенка.

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