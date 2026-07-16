Стало известно, сменится ли прокурор в Свердловской области

Борис Крылов был назначен прокурором Свердловской области в мае 2021 года Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Свердловской области Борис Крылов получил новый контракт на 5 лет. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. По словам инсайдера, информация о согласовании продления срока полномочий появилась еще 9 июля.

Решение было принято по итогам работы комиссии Генпрокуратуры в Екатеринбурге и личном приеме граждан с участием Генерального прокурора России Александра Гуцана.

Борис Крылов служит в органах прокуратуры с 1997 года. Кроме этого он был следователем и прокуратуры и помощником городского прокурора в Томске. После чего там же возглавлял прокуратуры Томского, а затем и Советского районов.

С декабря 2016 года занимал должность первого заместителя прокурора Республики Хакасия.

В июне 2019 года был назначен первымзаместителем прокурора Новосибирской области. С мая 2021 года Борис Крылов занимает должность прокурора Свердловской области.

В 2025 году Борис Крылов лично принял участие в прениях по делу об убийстве 5-летнего малыша Далера. Прокурор области запросил максимальный из возможных сроков для опекунши Вероники Наумовой – 25 лет заключения. В итоге Свердловский областной суд приговорил ее к 24 годам в колонии общего режима.

Напомним, что в ходе личного приема Генпрокурора екатеринбуржцы пожаловались на нехватку детских садов в Академическом районе.

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