Стало известно, сменится ли прокурор в Свердловской области

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Прокурор Свердловской области Борис Крылов получил новый контракт на 5 лет. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. По словам инсайдера, информация о согласовании продления срока полномочий появилась еще 9 июля.
Решение было принято по итогам работы комиссии Генпрокуратуры в Екатеринбурге и личном приеме граждан с участием Генерального прокурора России Александра Гуцана.
Борис Крылов служит в органах прокуратуры с 1997 года. Кроме этого он был следователем и прокуратуры и помощником городского прокурора в Томске. После чего там же возглавлял прокуратуры Томского, а затем и Советского районов.
С декабря 2016 года занимал должность первого заместителя прокурора Республики Хакасия.
В июне 2019 года был назначен первымзаместителем прокурора Новосибирской области. С мая 2021 года Борис Крылов занимает должность прокурора Свердловской области.
В 2025 году Борис Крылов лично принял участие в прениях по делу об убийстве 5-летнего малыша Далера. Прокурор области запросил максимальный из возможных сроков для опекунши Вероники Наумовой – 25 лет заключения. В итоге Свердловский областной суд приговорил ее к 24 годам в колонии общего режима.
Напомним, что в ходе личного приема Генпрокурора екатеринбуржцы пожаловались на нехватку детских садов в Академическом районе.
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