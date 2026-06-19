Екатеринбуржец Александр Коршунов рассказал Александру Гуцану о плачевной ситуации с садиками и школами в Академическом. Фото: Олег Галимов «КП»/Генпрокуратура РФ

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан провел личный прием граждан в Екатеринбурге. Мероприятие прошло в здании прокуратуры Свердловской области, на встречу с действительным государственным советником юстиции попали 26 семей.

Были рассмотрены вопросы о поддержке ветеранов СВО, трудоустройства бойцов, нарушении прав инвалидов, расселении из аварийного жилья, жалобы на бездействия силовиков и услуги ЖКХ.

Одним из тех, кто попал на прием к Генеральному прокурору, стал житель Академического района Максим Коршунов. Уралец рассказал о нехватке детских садов и школ, мужчина воспитывает дочку, которой уже почти 4 года.

За это время семья так и не получила места в садике поблизости. Поэтому родителям приходится платить более 20 тысяч в месяц за частный. В ответ Александр Гуцан поручил министерству строительства Свердловской области разобраться в ситуации.

– Предлагали места в детских садах других районов. Но это нереально, ребенка в час-пик привезти и забрать. Частный садик единственный выход, но бьет по бюджету семьи, – отметил Максим Коршунов.

Одной из первых обратиться к Александру Гуцану удалось Надежде Муроговой из 19 военного городка. Женщина прожила там всю жизнь, и уезжать не намерена. И пожаловалась на ветхие коммуникации в домах, построенных еще до Великой Отечественной войны.

Кроме этого на улицах отсутствует освещение, имеются проблемы с вывозом мусора.

– Городок закрытый, курьеров не пускают. Зимой молодые мамочки не могут заказать еду, детское питание, подгузники. Пожилые люди также вынуждены далеко ходить, – отметила екатеринбурженка.

В ответ на это Генеральный прокурор предложил военной прокуратуре отчитаться о мерах, которые можно предпринять для улучшения качества жизни в городке

– Мы не в первый раз уже проводим приемы, и вопросы по содержанию военных городков постоянно возникают. Здесь мне непонятно только одно: люди живут, люди платят коммунальные услуги, и вот эта чехарда с управляющими компаниями, которые всеми правдами и неправдами пытаются не исполнять возложенные на них обязанности, вызывает, по крайней мере, недоумение. А если сказать больше – то и вопросы. Вот почему это происходит? – резюмировал Александр Гуцан.

В общей сложности за время работы в Екатеринбурге представители Генеральной прокуратуры рассмотрели порядка 700 обращений.

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