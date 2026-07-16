Вячеслав Воскресенский прославился благодаря главной роли в фильме-сказке «Финист – Ясный Сокол». Фото: Кинопоиск Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Звезда фильма «Финист – Ясный Сокол» Вячеслав Воскресенский попал в реанимацию. 77-летний актер почти неделю находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил его близкий друг и ученик.

- Ему стало плохо на прошлой неделе в выходные. Я вызвал ему скорую. Уговорил, что нужно срочно ехать в больницу. Его прооперировали. Положительная динамика есть. Сейчас он приходит в сознание, но состояние стабильно тяжелое. Каждый день звоню врачам, спрашиваю, как он, - рассказал Александр.

По данным источника «КП-Екатеринбург», у актера лопнул аппендицит, и случился перитонит (воспаление в брюшной полости).

В октябре 2025 года актера избили и ограбили в его квартире в Красноуральске Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, последние 15 лет Вячеслав Воскресенский живет Красноуральске. Осенью 2025 года к 77-летнему актеру пробрались в квартиру двое парней, напали на него и забрали деньги, которые он откладывал на ремонт. Преступников поймали и отправили в СИЗО. 26 июня в Красноуральском городском суде им вынесли приговор. 18-летнему Артему Валееву дали 7 лет и 8 месяцев лишения свободы, а 21-летнему Глебу Дербеневу – 8 лет 6 месяцев. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

СПРАВКА КП

Вячеслав Воскресенский прославился после выхода фильма-сказки «Финист – Ясный Сокол» в 1975 году. На главную роль пробовались многие известные артисты, в том числе Борис Щербаков и Алексей Катышев, но удача сама улыбнулась Воскресенскому. Молодого актера театра заметили, когда он стоял в очереди за колбасой, и сразу увезли на пробы.

Актера позвали на главную роль фильма «Финист – Ясный Сокол». Фото: kino-teatr.ru

Но карьера знаменитого артиста так и не сложилась. Жизнь подкинула множество испытаний: актер получил тяжелую травму на съемках, потерял наследство из-за козней брата, пережил онкологию и инсульт. В 2025 году Вячеслав Воскресенский все же вернулся в киноиндустрию и стал исполнительным продюсером документального фильма и сериала «Ермак. Наследие», съемки которого проходят на Урале.

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