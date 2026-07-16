Блогер снял последствия урагана в лесопарке. Фото: Telegram-канал Erik Terekhov

В минувшую среду, 15 июля, на Екатеринбург обрушился настоящий ураган. За считанные секунды начался мощный ливень и поднялся шквалистый ветер. До того, как стихия разбушевалась, горожан оповестили о непогоде через сирены.

После того, как ураган закончился, дороги и тротуары в разных районах Екатеринбурга оказались затоплены и больше напоминали каналы Венеции. По всему городу валялись поломанные деревья. Например, на улице Мамина-Сибиряка рухнувший тополь перекрыл проезжую часть в обе стороны.

Последствия урагана в Екатеринбурге с высоты Видео: Егор Терехов

Больше всего досталось Уктусскому лесопарку со стороны микрорайона Елизавет. Блогер из Екатеринбурга Егор Терехов показал с высоты птичьего полета последствия урагана. К счастью, непогода не застала его на улице. Однако от участка в лесопарке остались только вырванные с корнем сосны.

- Я возвращался домой с тренировки, и по адресу Бисертская 132Б рядом с дамбой было уже скопление машин. Везде на дороге лежали ветки, деревья, после дамбы дорога была перекрыта упавшей березой, а слева начинается Уктусский лесопарк, и там, собственно, почти все сосны лежали. Я под эмоциями пошел все это дело снимать, - рассказал «КП-Екатеринбург» Егор Терехов.

На кадрах с высоты видно, что вокруг практически все деревья повалены, многие из них порывы ветра вырвали с корнем. Те сосны, которые выдержали испытание, оказались поломаны на середине ствола.

- Масштаб такой, что с десяток или больше поваленных деревьев, напротив в саду видно было с горы как одну беседку сложило, перекосило откатные ворота, - продолжает блогер.

По его словам, чудом обошлось без пострадавших. Очень быстро после того, как ураган стих, к месту ЧП прибыли тракторы. Техника расчищала проезжую часть от поваленных деревьев, пока на дороге скопилась большая пробка.

Напомним, ураган начался примерно в 15:30 с ливня. Затем поднялся страшный ветер. Вскоре в центре Екатеринбурга встало движение трамваев, а улицу Восточную традиционно затопило. В спальных районах дворы и парковки также наполовину ушли под воду.

По данным синоптиков, до конца недели свердловчанам не стоит убирать зонты. Осадки обещают каждый день как минимум до 20 июля.

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