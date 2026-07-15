Блогер Ирина Костылева (слева) высказалась после приговора мужу, которого признали виновным в убийстве Ирины Артамоновой (справа). Фото: соцсети/пресс-служба Свердловского областного суда/предоставила дочь убитой

Уральская блогерша Ирина Костылева дерзко высказалась после приговора мужу, совершившему убийство. Магомедрасула Алидарова признали виновным в убийстве 43-летней жительницы Нижней Туры Ирины Артамоновой и покушении на убийство ее супруга. Мужчина напал на супружескую пару, когда они шли в магазин.

«УДАРИЛ НОЖОМ В СЕРДЦЕ»

Видео нападения на 43-летнюю женщину в Нижней Туре Видео: предоставил источник «КП»

Трагедия произошла ранним утром 1 августа 2025 года. Магомедрасул Алидаров проезжал мимо Ирины и Виктора Артамоновых на велосипеде, но увидев их, резко затормозил и стал оскорблять женщину матом. Как выяснилось позднее, он был под действием наркотического и алкогольного опьянения.

Ирина Артамонова умерла на руках у мужа. Фото: предоставила дочь убитой

- Мужчина перепутал маму со своей женой, стал оскорблять ее, вытащил нож и начал махать им, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» дочь убитой.

Супруг Ирины Артамоновой попытался увести жену к соседнему дому, но неадекватный мужчина пошел за ними.

- Он ухмылялся и что-то кричал, ударил меня ножом в плечо, а мою жену – прямо в сердце. Все, что было дальше, для меня – как в тумане, - говорил «КП-Екатеринбург» Виктор.

Мужчина ударил Ирину ножом и убежал. Фото: предоставлено очевидцем

Нападавший попытался сбежать. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Магомедрасула Алидарова задержали в соседнем дворе. Спасти Ирину не удалось. Она умерла у мужа на руках до приезда врачей.

В УБИЙЦЕ УЗНАЛИ МУЖА БЛОГЕРШИ

Новости об убийстве Ирины Артамоновой быстро распространились в соцсетях и новостных каналасх. Местные жители узнали в задержанном мужа блогерши Ирины Костылевой, которая также живет в Нижней Туре. Домохозяйка и мать троих детей прославилась, снимая видео о том, как ест на камеру. Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что на женщину не раз жаловались местные жители, обвиняя ее в плохом воспитании детей и некрасивом поведении на камеру.

В обвиняемом узнали мужа блогерши Ирины Костылевой, прославившейся роликами, в которых она ест на камеру. Фото: скриншот из видео

После задержания мужа Ирина Костылева опубликовала видео, в котором заявила, что будет поддерживать его, несмотря ни на что. При этом, в разговоре с «КП-Екатеринбург» она отказалась комментировать ситуацию.

По словам дочери убитой Ирины Артамоновой, блогер даже не принесла извинений и не выразила соболезнования семье.

«ВСЕ ХОТЯТ НА МНЕ ХАЙПАНУТЬ»

13 июля Свердловский областной суд признал Магомедрасула Алидарова виновным по двум статьям: по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и ч.3 ст. 30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Как рассказали в прокуратуре, в момент нападения мужчина был под наркотиками. Фото: предоставлено очевидцем

После оглашения приговора «КП-Екатеринбург» снова связалась с Ириной Костылевой. Блогер заявила, что устала от слухов и сплетен, которые теперь крутятся вокруг ее семьи.

- Он мой законный муж, им и останется. В Интернете о нас пишут много вранья. Все хотят на мне хайпануть. Как мухи на навоз слетаются, - высказалась Ирина Костылева.

Затем блогер потребовала оставить ее семью в покое и бросила трубку.

В соцсетях Ирина Костылева не показывала мужа, но жители Нижней Туры сразу узнали в нем нападавшего. Фото: соцсети блогерши

Напомним, у погибшей Ирины Артамоновой осталась 21-летняя дочь Анастасия. Убитая жила в Нижней Туре, но работала в закрытом городе Лесном – служила в воинской части. Близкие и знакомые запомнили ее как добрую и отзывчивую женщину, всегда готовую прийти на помощь.

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