Хавбек «Урала» Железнов бросил команду перед стартом сезона и перешел в «Акрон»

Полузащитник выступал за «шмелей» с 2021 года. Фото: ФК «Урал»

Полузащитник Юрий Железнов отказался выступать за «Урал» перед стартом нового сезона ФНЛ и перейдет в «Акрон». Об этом сообщил главный тренер екатеринбургской команды Сергей Юран. По словам специалиста, Железнов провел со «шмелями» два полноценных сбора.

Но в последний момент заявил о желании продолжить карьеру в команде из Тольятти.

– Первый сбор мы проводили. Никаких намеков не было от Юры. И после окончания второго сбора он подошел и сказал, что у него предложение от «Акрона». Я никогда не буду умолять игрока. Если он не хочет остаться здесь – он не помощник, – отметил Сергей Юран.

Директор «Урала» Роман Орещук добавил, что руководство было готово предложить Железнову новый контракт. К слову, без Железнова начало сезона для «Урала» обернулось домашним поражением от «Торпедо» (0:1)

– До истечения контракта было еще 10 месяцев. Но Юрий категорически отказался играть. За сутки до матча с «Торпедо» я поговорил с ним и призвал остаться на скамейке запасных. Но он сказал, что боится получить травму и уже думает о другой команде, – пояснил Роман Орещук.

Кроме этого в «Урале» анонсировали покупку нападающего и опорного полузащитника оборонительного плана. Перед тренерским штабом стоит задача вывести клуб в РПЛ.

– Хочу от себя лично извиниться за смазанный старт, – добавил Сергей Юран. – В целом неудачно провели игру по результату. Времени на подготовку было маловато, но я доволен сборами. Если подводить итог подготовки и комплектации, то мы немного опаздываем. Нужно добрать точечно игроков. В остальном команда готова решать задачу [выхода в РПЛ]. В клубе все сделано для этого, я мало где видел такие условия. Команде нечего делать в ФНЛ, при всем уважении к «лучшей лиге мира». Я знаю, что болельщики ждут результата.

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