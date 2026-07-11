«Акрон» хочет купить хавбека Железнова из «Урала»

«Акрон» хочет купить хавбека Юрия Железнова из «Урала». Об этом сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов. По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей.
В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.
– Будет странно, если «шмели» не отпустят хавбека в РПЛ — и оставят его в ФНЛ, где поднять трансферную стоимость футболиста за год до истечения контракта будет весьма проблематично, – отмечает Карпов.
Напомним, что «Урал» занял третье место в ФНЛ и в стыковых матчах дважды уступил «Динамо Махачкала» (0:1; 2:0).
На посту главного тренера Василия Березуцкого сменил Сергей Юран. А Григорий Иванов покинул пост президента клуба.
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