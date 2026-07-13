В зоне подтопления вода поднимается на уровень первых этажей. Фото: соцсети Дарьи Чепчуговой

Свердловскую область топит уже почти месяц. Спасатели МЧС ежедневно предупреждают о сильных ливнях, а уровень воды в реках становится все выше. Экстренные службы вместе с волонтерами ликвидируют последствия стихии, но число частных домов и садовых участков, оказавшихся в зоне подтопления, растет.

Как рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер, по данным на 13 июля 2026 года в зоне подтопления оказались 18 муниципальных образований, 61 населенный пункт. Подтоплено 1006 садовых участков, 179 жилых домов.

В Свердловской области топитдома из-за паводка, возникшего из-за ливней Видео: Дарья Чепчугова в соцсетях

В числе затопленных населенных пунктов оказалось село Першино в Режевском районе.

- Впервые нас затопило в период с 30 по 2 июля. Тогда вода зашла в дом и поднялась примерно на 45 сантиметров. Постепенно вода ушла, мы стали разбирать последствия, но к сегодняшнему дню ситуация стала намного хуже, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Дарья Чепчугова, чьи родители проживают в Першино.

Уровень воды постоянно пребывает с начала июля. Фото: соцсети Дарьи Чепчуговой

Вновь вода вернулась 10 июля, и продолжает пребывать до сих пор. По словам девушки, из-за ежедневных ливней произошел прорыв плотины в Липовке.

- По нашей информации, сейчас идет сброс воды с Аятского водохранилища. Вода поднимается еще сильнее и быстрее. К нашему дому уже невозможно проехать, забор, который высотой 2,5 метра, полностью ушел под воду, - говорит свердловчанка.

Дарья рассказывает, что в такой ситуации оказались и соседи ее родителей. Вся Береговая улица затоплена, а это примерно 20 участков.

- Эвакуация уже объявлена, но пока все справляются своими силами. Мы с родителями забрали вещи первой необходимости и кота. Никто не ожидал, что уровень воды поднимется настолько сильно. Никаких компенсаций и выплат нам не обещают, режим ЧС в Режевском районе не введен. Сотрудники администрации предлагают временное размещение в пункте, - уточнила Дарья.

По словам девушки, пользоваться пунктом временного размещения ее родители не стали. Временно они переехали к дочери и сейчас находятся в безопасности.

Редакция «КП-Екатеринбург» направила запрос в Департамент информационной политики, чтобы уточнить, положена ли какая либо компенсация пострадавшим от паводка жителям поселка Першино. На момент публикации ответ ожидается.

На днях из-за паводка размыло участок Тюменского тракта в Талицком районе. На 196-м и 210-м километрах движение транспорта перекрыто в обе стороны. Водителей направляют в объезд через города Камышлов и Ирбит.

В Ирбитском районе с 12 июля введен режим ЧС. Уровень реки Ница поднялся критически. По данным регионального МЧС, подтоплены 107 жилых домов, 187 приусадебных участков. Освободились от воды 11 жилых домов и девять участков. Часть местных жителей эвакуированы и, находятся в пункте временного размещения. Спасателям помогают волонтеры «РМК Поиск».

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