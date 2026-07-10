Дмитрий Гаренских устроил аварию на скорости 144 км/час Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге будут судить 25-летнего Дмитрия Гаренских, погубившего в страшной аварии мать двоих детей Анну Жидких. Трагедия произошла вечером 11 апреля, когда лихач устроил «заезд» на своем Lexus 570 по проспекту Космонавтов. Сначала он на скорости 144 км/час протаранил впереди идущую Toyota Auris. После чего отлетел на встречную полосу в BMW X5, в которой ехала Анна и ее полуторагодовалый малыш.

В тот день 30-летняя женщина возвращалась с Балтыма, от удара оба внедорожника загорелись. Тем же вечером Анна скончалась в больнице, а ее сын несколько дней провел в коме.

После аварии Дмитрий попытался скрыться, но был остановлен неравнодушными очевидцами. Именно факты побега и отказ от медицинского освидетельствования стали отягчающими в его уголовном деле.

По пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения» ему грозит до 12 лет заключения.

Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Фото: читатель «КП».

До приговора лихач продолжит оставаться в изоляторе. В прокуратуре отмечают, что Анны не было шансов уйти от столкновения с Lexus. В свою очередь Гаренских признал свою вину.

– Согласно выводам комплексной видеотехнической и автотехнической судебной экспертизы, время, прошедшее с момента выезда автомобиля «ЛЕКСУС LX570» на полосу встречного движения до момента столкновения транспортных средств составляет 1,03 секунды. Женщина-водитель автомобиля BMW X 5 не могла среагировать на опасность до столкновения и не располагала технической возможностью избежать столкновения, – отметили в прокуратуре Свердловской области.

В ходе следствия эксперты признали Дмитрия Гаренских вменяемым.

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