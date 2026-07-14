Написала «Любимчика Эпохи» и «Ген Рафаила»: автор бестселлеров Катя Качур выступит на «Красной строке»

Катя Качур представит новую книгу. Фото: предоставлено организаторами

Стало известно имя нового хедлайнера международного книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. Событие будет проходить в Историческом сквере с 21 по 23 августа.

На фестивале выступит автор бестселлеров «Любимчик Эпохи», «Ген Рафаила» и «Желчный Ангел» Катя Качур. Писательница больше 20 лет работала в телевизионной журналистике. В 2024 году она стала финалисткой премии «Дебют. Эксмо» за роман «Любимчик Эпохи».

На фестивале «Красная строка» Катя Качур представит новую книгу «Копия Веры», встретится с читателями и ответит на вопросы гостей.

- Сегодня Катя Качур – заметный автор современной прозы, в которой репортерская точность соединяется с мистикой и семейной драмой. Ее новая книга Книга «Копия Веры» – это роман о памяти, искусстве и границе между подлинником и подделкой, - рассказывают об авторе организаторы фестиваля.

Напомним, фестиваль «Красная строка» проходит в Екатеринбурге в четвертый раз. Ранее организаторы объявляли, что на нем также выступит писатель Игорь Евдокимов.

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