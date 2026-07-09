Известного фитнес-тренера отправили в колонию: что он сделал

Сергей Лисицын и двое его подельников были задержаны в октябре 2024 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известного фитнес-тренера из Екатеринбурга Сергея Лисицына отправили в колонию за мошенничество. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Нагатинский районный суд столицы признал бодибилдера виновным по двум эпизодам частей 3,4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В октябре 2024 года Сергея Лисицына задержали вместе с подельниками Павлом Сычуговым и Александром Пуртовым. Поводом стало обращение жительницы Москвы, которая отдала 11 949 924 рублей под влиянием телефонных мошенников.

Согласно материалам уголовного дела, из этой суммы Сергей Лисицын и двое его друзей перевели на счет криптокошелька 3,3 млн рублей, которые получили от курьера. Полтора года фигуранты провели в СИЗО «Матросская тишина», суды отказали им во всех попытках выйти под домашний арест.

– <фамилия> должен был получать деньги от различных лиц на основании договора о покупке криптовалюты, которые по указанию Сергея [должен] переводить, 21 октября 2024 года <фамилия> принял от курьера пакет с деньгами, в котором также находились продукты, – говорится в материалах уголовного дела.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Мосгорсуда, Сергея Лисицына приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Павла Сычугова признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и назначили 3 года 6 месяцев заключения в в колонии общего режима

По аналогичной статье Александр Пуртов получил 3 года и 9 месяцев лишения свободы.

– Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично, с подсудимых солидарно взыскано 2 800 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей, – рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее адвокат фитнес-тренера Марина Айрапетян заявляла, что никто из фигурантов уголовного дела не знал о том, что наличные получены незаконным путем.

– Сергей Лисицын обвиняется в том, что он познакомил между собой одного из обвиняемых и неустановленное лицо, которое скрылось заграницу, и вовлекло всех остальных в эту, как выяснилось впоследствии, незаконную деятельность. Чат в Telegram был создан этим же лицом. С другим обвиняемым Лисицын даже не был знаком до уголовного дела. В переводах денежных средств и их обналичивании Сергей Лисицын не участвовал, – отмечала защитник.

Напомним, что в 2022 году Сергей Лисицын пытался отсудить 600 тысяч рублей у своей бывшей девушки Натальи Даниловой. Так он хотел вернуть себе деньги, которые потратил за время отношений, но проиграл во всех судах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гибель жены и арест сына: бизнесмена, которого спустя 30 лет обвинили в убийстве двух школьниц, преследует злой рок (подробнее)

«Они были не разлей вода»: что известно о девушке на Kia, рядом с которой в ДТП погибла лучшая подруга (подробнее)

Учительница искала киллера для бывшего, но ее оправдали: как она дважды избежала колонии (подробнее)