Фитоняшка из Екатеринбурга выиграла суд у бывшего, который требовал вернуть 600 тысяч

В исковом обращении тренер указал, что давал деньги в долг. Фото: Instagram

Екатеринбурженка Наталья Данилова выиграла суд у бывшего молодого человека, который после разрыва отношения потребовал вернуть 600 тысяч рублей. Фитнес-тренер Сергей Лисицын просил вернуть деньги за подарки и покупки, сделанные во время отношений. От оплаты жилья до расходов на прокладки, маникюр и еду.

- Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Чуть позже раскрою подробности. По мнению Сергея, мы до 2021 года были в отношениях, хотя мы расстались в 2020 году. Как оказалось, с психикой не все в порядке. Нужно ходить не к психологу, а к психотерапевту, - рассказала Наталья в своем Instagram.

В пресс-службе Ленинского суда подтвердили информацию. Сергей Лисицын может обжаловать решение и подать апелляцию. По словам Натальи, для нее все случившееся не более, чем показатель мужской обиды.

- Его позиция такова, что на протяжении двух лет он меня тренировал, жил со мной. У меня был шок, когда его адвокат начал утверждать, что мы встречались до конца 2021 года. Какая-то другая реальность. Очень жаль потраченных сил и нервов. Если обжалует? Ради бога. Встретимся во втором суде и так далее, - рассказала «КП»-Екатеринбург Наталья Данилова.