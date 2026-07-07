Бочча помогает детям с миодистрофией Дюшенна развивать координацию и точность и замедляет развитие болезни. Фото: предоставила мама мальчика

- Когда Гриша перестал ходить, он полгода ни с кем не разговаривал, - вспоминает мама 15-летнего школьника из Екатеринбурга Анна Храмцова.

Мальчику было 10 лет, когда ему поставили диагноз «миодистрофия Дюшеннна». Это редкое генетическое заболевание, при котором происходит постепенная атрофия мышц. Гриша сел в инвалидное кресло и закрылся от семьи. Но Анна не сдавалась и придумала, как вернуть сына к активной жизни.

«МАМА, Я НЕ МОГУ ВСТАТЬ»

- Гриша – второй ребенок в семье (у него есть старшая сестренка, - Прим. ред.). Поэтому как-то сразу было понятно, что с ним что-то не так. Поздно начал держать голову, сидеть. Врачи говорили, что мальчики дольше развиваются, что это нормально, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Анна.

В один год и четыре месяца мальчик начал ходить, но все время запинался и падал. Мама Гриши по совету врачей набралась терпением. Но время, а проблема не исчезала.

Анна вдохновила сына на занятия спортом. Фото: предоставила мама мальчика

- В шесть лет сын по назначению невролога сдал генетический анализ, и ему поставили диагноз «миопатия» (это группа хронических заболеваний, при которых происходит поражение скелетных мышц, - Прим. ред.). Мы отдали сына в коррекционную школу.

В 2020 году, когда мальчику было 10 лет, он перестал ходить совсем и сел в инвалидное кресло.

- Сначала говорил: «Ой, мама, давай за ручку пойдем», потом стал ходить около стенки, чтобы была опора, а потом вдруг сказал: «Я больше не могу встать».

После этого семья повторно обратилась к неврологам и генетикам. Гриша снова сдал анализы, и врачи поставили диагноз «миодистрофия Дюшеннна».

ПОМОГЛИ ОНЛАН-ИГРЫ И СПОРТ

- Первые полгода после того, как сын перестал ходить, он ни с кем не разговаривал. Отвечал на вопросы только «да» или «нет». Мы ходили к психологам, они говорили: «Оставьте его в покое, он сам это проживет».

Но Анна не могла сидеть, сложа руки, видя, как ее сын переживает и мучается.

- Для того чтобы вытянуть его из этого состояния, я научилась играть в онлайн-игры. Так у нас с Гришей появились общие темы, и он все больше стал со мной разговаривать.

А в 2023 году по совету друга Анна отдала сына в такой паралимпийский вид спорта как бочча. Это игра с мячами, где главная задача – бросить или подкатить свой мяч как можно ближе к маленькому целевому шарику, стараясь при этом выбить мячи соперников.

Гриша занимается бочча с 2023 года. Фото: предоставила мама мальчика

- Бочча – это единственный вид спорта, который предназначен для детей с очень ограниченными возможностями здоровья. Каждый ребенок с миодистрофией Дюшеннна сможет поднять и кинуть этот мяч. Вес мяча – 275 грамм. К тому же, бочча развивает координацию и точность и замедляет развитие болезни, - продолжает рассказ Анна.

ВОШЕЛ В СБОРНУЮ РОССИИ

Первое время Анна мотивировала Гришу посещать тренировки: «Сыночек, нельзя же вечно дома сидеть, надо двигаться, жизнь продолжается». А спустя несколько занятий мальчика уже было не оторвать от мячей.

- Сначала Гриша занимался на любительском уровне, а потом тренер сказал ему: «Начинай серьезно к этому относиться. У тебя есть все шансы, чтобы участвовать во всероссийских соревнованиях».

И уже в мае 2023 года Гриша получил свою первую награду за второе место в Первенстве Свердловской области по бочча. В марте 2025 года его взяли в сборную Свердловской области, а в мае 2025 года школьник занял первое место в Кубке Свердловской области по бочча.

- Он был очень счастлив, что поверил в свои силы и смог обыграть соперника, - делится мама мальчика.

Гриша занимает призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях. Фото: предоставила мама мальчика

В марте 2026 года Гриша должен был принять участие в Первенстве России по бочча, но выступление чуть не сорвалось.

- Ввели новый регламент, по которому на мячах должны быть специальные лицензионные печати. Мы этот момент упустили, и перед соревнованиями наши мячи изъяли. Новый комплект профессиональных мячей стоил около 200 тысяч рублей. Такую сумму нам было не потянуть. Спортивная школа, в которой занимается Гриша, в срочном порядке купила комплект мячей для любителей, чтобы сын мог выступить на соревнованиях, - рассказывает Анна.

В Первенстве России по бочча Гриша занял третье место. После этого ему присвоили спортивный разряд «кандидат в мастера спорта», и он вошел в паралимпийскую детско-юношескую сборную России. В 2027 году Гриша выступит в ее составе на спартакиаде инвалидов.

Анна во всем поддерживает сына. Фото: предоставила мама мальчика

- Я очень гордилась своим сыном, но переживала, что ему для выступлений и тренировок все-таки нужны профессиональные мячи, так как они больше подходят для деток с мышечными заболеваниями.

Анна обратилась в Благотворительный фонд РМК. Основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин помог семье закупить комплект профессиональных мячей. Отметим, весной 2026 года фонд направил 100 миллионов рублей на помощь детям из семи регионов страны.

Впереди Гришу ждет еще много побед. Параллельно с бочча мальчик занимается футболом на электроколясках. С 2025 года он занимается в обычной школе на индивидуальном обучении. Благодаря любви и заботе мамы мальчик поверил в себя и начал стремиться к успехам в спорте.

Школьник стремиться побеждать. Фото: предоставила мама мальчика

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