Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Свердловский облсуд поставил точку в деле Шахина Шыхлински - экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале. Помимо него на скамье подсудимых оказались шесть человек - Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал и Мазахир Сафаровы.
Напомним, семерым членам диаспоры были предъявлены обвинения в убийстве (105 статья УК РФ), а также в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) местных предпринимателей, которые произошли в 2001, 2010 и 2011 годах.
В 2001 году был убит бизнесмен Юнис Пашаев. Так Сафаровы по «закону кровной мести» отомстили за нападение на своего брата Акифа, которого едва не зарезал Пашаев. А в 2010 году Аяз Сафаров, Шуджаяддин Раджабов и Шахин Шыхлински организовали покушение на убийство Фехруза Ширинова.
- По версии обвинения, преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре, - ранее сообщали в пресс-службе Свердловского областного суда.
24 ГОДА В КОЛОНИИ
По просьбе обвиняемых, рассмотрение дела проходило с участием присяжных. Во время судебных прений гособвинитель запросил для Шыхлински и Акифа Сафарова 23 года колонии. Для Аяза - 22 года, для других братьев - от 13 до 18 лет. 11 февраля присяжные вынесли свой вердикт - подсудимые виновны в преступлениях. Снисхождения был достоин лишь Бакир Сафаров.
5 марта подсудимым вынесли приговор: Шахина Шыхлински приговорили к 22 годам лишения свободы; Акифа Сафарова - 21 году; Аяза Сафарова - 20 годам; Камала Сафарова - 14 годам; Мазахира Сафарова - 13 годам; Бакира Сафарова - 10 годам; Шуджаяддина Раджабова - 14 годам колонии. Суд назначил всем отбывать наказание в колонии строгого режима.
Однако подсудимые не согласились с приговором. Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось 1 июля. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Свердловский областной суд оставил приговор в силе, без изменений по существу.
Отметим, что Шахина Шыхлински задержали 1 июля. В этот момент он находился со своим сыном Мутвалы в черном «Мерседесе» возле ТЦ «Баку Плаза». Когда один из спецназовцев пытался открыть дверь машины, Мутвалы стал резко сдавать назад. В итоге внедорожник несколько метров протащил силовика по асфальту. На отца и сына завели уголовное дело по 318 статье УК РФ (Применение насилия в отношении органа власти).
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В апреле 2026 года Кировский расйсуд Екатеринбурга признал Шахина и Мутвалы виновными в нападении на борца СОБРа. Старшему Шыхлински назначили 9 лет колонии строго режима, его сына приговорили к 8 годам общего режима. В совокупности за совершенные преступления экс-главу азербайджанской диаспоры на Урале отправили в колонию строгого режима на 24 года. Первые 4 года он проведет в тюрьме.