В марте 2026 года экс-главу азербайджанской диаспоры признали виновным Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский облсуд поставил точку в деле Шахина Шыхлински - экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале. Помимо него на скамье подсудимых оказались шесть человек - Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал и Мазахир Сафаровы.

Напомним, семерым членам диаспоры были предъявлены обвинения в убийстве (105 статья УК РФ), а также в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) местных предпринимателей, которые произошли в 2001, 2010 и 2011 годах.

В 2001 году был убит бизнесмен Юнис Пашаев. Так Сафаровы по «закону кровной мести» отомстили за нападение на своего брата Акифа, которого едва не зарезал Пашаев. А в 2010 году Аяз Сафаров, Шуджаяддин Раджабов и Шахин Шыхлински организовали покушение на убийство Фехруза Ширинова.

- По версии обвинения, преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре, - ранее сообщали в пресс-службе Свердловского областного суда.

На скамье подсудимых оказались 7 человек. Фото: пресс-служба судов Свердловской области

24 ГОДА В КОЛОНИИ

По просьбе обвиняемых, рассмотрение дела проходило с участием присяжных. Во время судебных прений гособвинитель запросил для Шыхлински и Акифа Сафарова 23 года колонии. Для Аяза - 22 года, для других братьев - от 13 до 18 лет. 11 февраля присяжные вынесли свой вердикт - подсудимые виновны в преступлениях. Снисхождения был достоин лишь Бакир Сафаров.

5 марта подсудимым вынесли приговор: Шахина Шыхлински приговорили к 22 годам лишения свободы; Акифа Сафарова - 21 году; Аяза Сафарова - 20 годам; Камала Сафарова - 14 годам; Мазахира Сафарова - 13 годам; Бакира Сафарова - 10 годам; Шуджаяддина Раджабова - 14 годам колонии. Суд назначил всем отбывать наказание в колонии строгого режима.

Однако подсудимые не согласились с приговором. Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось 1 июля. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Свердловский областной суд оставил приговор в силе, без изменений по существу.

Отметим, что Шахина Шыхлински задержали 1 июля. В этот момент он находился со своим сыном Мутвалы в черном «Мерседесе» возле ТЦ «Баку Плаза». Когда один из спецназовцев пытался открыть дверь машины, Мутвалы стал резко сдавать назад. В итоге внедорожник несколько метров протащил силовика по асфальту. На отца и сына завели уголовное дело по 318 статье УК РФ (Применение насилия в отношении органа власти).

Мутвалы Шыхлински был за рулем машины во время задержания его отца Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2026 года Кировский расйсуд Екатеринбурга признал Шахина и Мутвалы виновными в нападении на борца СОБРа. Старшему Шыхлински назначили 9 лет колонии строго режима, его сына приговорили к 8 годам общего режима. В совокупности за совершенные преступления экс-главу азербайджанской диаспоры на Урале отправили в колонию строгого режима на 24 года. Первые 4 года он проведет в тюрьме.