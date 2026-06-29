Утята провались в канализацию через решетку. Фото: "ЗооСпас Екатеринбург"

В Екатеринбурге неравнодушные прохожие спасли трех маленьких утят, которые провалились в ливневую канализацию. Это произошло 24 июня на улице Мехренцева. Мама-утка переходила дорогу вместе со своими малышами, но утята наступили на решетку ливневки и упали вниз.

Птица осталась рядом и не отходила от колодца, а прохожие сразу поняли, что случилась беда. Люди пытались достать птенцов сами, но не смогли - решетки были приварены. Тогда они позвонили в управляющую компанию и вызвали мастера.

В Екатеринбурге спасли трех утят из канализации Видео: "ЗооСпас Екатеринбург"

- С первого колодца крышку снимали ломом. Когда люк подняли, увидели там двух крошечных птенцов – им может неделя отроду. Достали, посадили в коробку. Тут же мама-утка прибежала, забрала их и увела, – рассказал мастер Сергей Аксенчиков.

Двоих утят сразу же забрала мама-утка. Фото: УК «Академический»

Как оказалось, третий утенок уплыл в соседний колодец по трубе. Решетку линевки не удалось снять даже при помощи лома. Тогда мастер обратился за помощью к волонтерам. На видео можно заметить, как птенец из последних сил плавает по колодцу, пытаясь выбраться.

А вот так птенчик выглядел сразу после спасения. Фото: "ЗооСпас Екатеринбург"

- Уровень воды в этой ливневке был низкий, поэтому продолжить свое «путешествие» по канализации утенок не мог, - рассказал волонтер «ЗооСпаса» Евгений Зенков. - Мы приняли решение, что попытаемся достать утенка прямо сквозь решетку. Для этой цели пригодился самодельный сачок. Мы закрепили его на конце телескопической удочки и согнули так, что он смог пройти через решетку.

К счастью, малыша удалось спасти. Когда его достали, он был весь грязный, мокрый и совсем обессилевший. Сергей забрал утенка к себе домой, чтобы выходить его и помочь окрепнуть. А когда птенец восстановится, его выпустят на пруд в Преображенском парке.

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