2020-05-19T07:00:46+03:00
Общество

«Мама-утка искала помощи у людей»: в Екатеринбурге зоозащитники спасли провалившихся в ливневку маленьких утят

Малыши упали в яму через маленькую решетку, поэтому утка не могла их самостоятельно достать [видео]
Мария Трапезникова
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Малыши провалились в ливневку на проезжей части. Фото: скриншот с видеоМалыши провалились в ливневку на проезжей части. Фото: скриншот с видео
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Минувшим днем волонтерам из «Зооспаса» в Екатеринбурге позвонила встревоженная женщина, которая рассказала историю про одну очень беспокойную утку. Птица бегала вокруг припаркованной машины на Гоголя, 25 и всячески привлекала внимание людей. Женщина подошла ближе, услышав тоненький писк из-под той самой машины. «Так нередко поступают кошки, забираются под машину» - объяснили ей волонтеры и посоветовали положить записку водителю автомобиля, чтобы он проверил, нет ли в моторном отсеке животных.

- Через час женщина позвонила нам снова. Все это время она оставалась на том же месте, опасаясь оставить утят, которые, судя по всему, застряли в машине, так как оттуда, не умолкая, раздавался писк, - рассказал зоозащитник Евгений Зенков. – Утка крутилась там же.

Тогда волонтеры решили выехать на место и все проверить. С помощью эндоскопа они попытались заглянуть в труднодоступные места под машиной. К тому моменту подошел и владелец машины, который сказал, что все осмотрел, но никого нигде не нашел. А писк все продолжался.

Зоозащитники спасли из ямы утят.Видео: Евгений Зенков

- Наше внимание привлекла решетка дождевой канализации, над которой была припаркована машина. Водитель ее отогнал, мы заглянули через решетку в колодец, - рассказывает Евгений. – Сразу стало ясно, что звуки доносятся оттуда. Решетку удалось легко снять. Замусоренное дно колодца было на глубине не больше метра – и там тесной кучкой сидели четыре крошечных утенка. По-видимому, они провалились туда через решетку. Взрослая птица вытащить их оттуда, разумеется, не могла.

Утят быстро вытащили, решетку вернули на место. Но возникла другая проблема – что делать с ними, не оставлять же одних, прямо на проезжей части.

- Попытались поймать утку, чтобы отнести ее вместе с птенцами к воде. Убедились, что это совершенно невозможно. И тогда решили попробовать вести утку за собой, приманивая пакетом, из которого наперебой пищали утята. Этот план блестяще удался! Мы медленно шли, утка следовала за нами. Дважды пришлось пересекать проезжую часть, на одном из этих участков даже пришлось задержаться на дороге и притормозить идущие машины, чтобы дать утке перейти, - добавляет Евгений.

В итоге, семейство удалось перевести на берег реки в районе дендрария и вернуть обратно маме. После чего они дружно уплыли дальше по реке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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