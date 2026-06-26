Инцидент произошел на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Фото: предоставлено пострадавшей/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В декабре 2025 года 46-летнюю Наталью Ломовцеву избили из-за парковочного места. Это произошло в Екатеринбурге, на улице Пехотинцев. После инцидента женщина провела несколько дней в отделении нейрохирургии, а также ей пришлось отменить новогодние мероприятия для слабовидящих детей, с которыми она работает.

Недавно дело поступило в Железнодорожный суд Екатеринбурга.

РАЗБИЛА ОЧКИ, ВЫРВАЛА КЛОК ВОЛОС

Напомним, 20 декабря Наталья вместе с мужем Владимиром и дочерью приехали в аптеку. Женщина ушла за лекарствами, а ее супруг остался вместе с ребенком в машине. Как утверждал Владимир, возле них проехал бородатый мужчина, который размахивал руками и бранился. Затем незнакомец остановился, подошел в машине Владимира. Между мужчинами завязался спор из-за парковочного места. В этот момент из аптеки вышла Наталья.

- Затем из машины выскочила его жена. Я обратилась к ней, сказала: «Женщина, я – мать, и вы – тоже мать. У нас в машинах сидят дети, забирайте своего мужа и давайте спокойно разъедемся». Но она стала оскорблять меня, - делилась с «КП-Екатеринбург» пострадавшая. - Муж попросил меня сесть обратно в машину, но я не успела.

Из-за инцидента Наталье пришлось отказаться от проведения новогодних мероприятий. Фото: предоставлено пострадавшей

Агрессивный мужчина скомандовал своей жене: «Бей ее! Бей ее!».

По словам Натальи, нападавшая подошла к ней со спины, ударила несколько раз кулаком по голове, разбила очки и вырвала клок волос. Владимир разнял женщин, и предложил паре проехать в отдел полиции, чтобы разобраться. Однако они уехали с места инцидента. Ломовцевы написали заявление в Следственный комитет, полицию и прокуратуру.

СЕМЕЙНУЮ ПАРУ ОТДАЛИ ПОД СУД

Силовики задержали нападавшую 29 декабря, как оказалось, ее зовут Дарья Рублевская. Женщине предъявили обвинение по 213 статье УК РФ (Хулиганство). В июне 2026 года ее дело поступило в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга.

Судя по картотеке суда, в деле появился и второй обвиняемый - супруг Рублевской. Его зовут Рустам Джураев. Мужчину обвиняют по статье «Пособничество в хулиганстве» (ст.33 ч.5-ст.213 ч. УК РФ), а также по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (119 УК РФ). Джураева и Рублевскую будут судить вместе.

Также, как рассказала «КП-Екатеринбург» Наталья, под следствие попала еще и родственница Рублевской.

- В декабре, когда Дарью задержали, ее сестра приехала в отдел, начала вести себя как дома и ругаться с девушкой-следователем, которая вела дело. Накинулась на нее, толкнула. Сейчас на нее завели уголовное дело по 318 статье (Применение насилия в отношении представителя власти. - Прим. ред.), - пояснила потерпевшая.

Отметим, что расследование дела находится под контролем главы СКР Александра Бастрыкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не видит глаз, не смыкается челюсть: учительницу, обучающую детей-инвалидов, избили из-за парковочного места. В Екатеринбурге из-за парковки избили учительницу, обучающую слабовидящих детей (подробнее)

Женщину, избившую учительницу по приказу мужа, отпустили домой: потерпевшая лежит в больнице. Екатеринбурженку, напавшую на учительницу из-за парковки, освободили в зале суда (подробнее)