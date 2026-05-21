Напала по приказу мужа: расследование дела женщины, избившей учительницу из-за парковки, завершено

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Фото: предоставлено потерпевшей

В Екатеринбурге подошло к концу расследование дела Дарьи Рублевской, которая накинулась на 46-летнюю Наталью Ломовцеву из-за парковочного места в конце декабря 2025 года. После инцидента женщина несколько дней провела в отделении нейрохирургии, а также ей пришлось отменить новогодние мероприятия для слабовидящих детей, с которыми она работает.

- В ближайшее время дело направят в суд, - рассказала «КП-Екатеринбург» Наталья. - Также стало известно, что на ее родственницу возбудили уголовное дело. В декабре, когда Дарью задержали, ее сестра приехала в отдел, начала вести себя как дома и ругаться с девушкой-следователем, которая вела дело. Накинулась на нее, толкнула. Сейчас на нее завели уголовное дело по 318 статье (Применение насилия в отношении представителя власти).

В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по данному делу.

НАКИНУЛАСЬ СО СПИНЫ

Напомним, инцидент произошел 20 декабря на улице Пехотинцев. Наталья вместе с мужем Владимиром и дочерью приехали в аптеку. Женщина ушла за покупками, а мужчина остался вместе с ребенком. По словам Владимира, возле них проехал бородатый мужчина, который начал размахивать руками. Затем незнакомец припарковался, вышел из машины, завязался спор.

Наталья лежала в отделении нейрохирургии. Фото: предоставлено пострадавшей

- Он вел себя агрессивно. Матерился, размахивал руками, кричал. Затем из машины вышла его жена. Я обратилась к ней, сказала: «Женщина, я – мать, и вы – тоже мать. У нас в машинах сидят дети, забирайте своего мужа и давайте спокойно разъедемся». Но она стала оскорблять меня, - делилась с «КП-Екатеринбург» пострадавшая. - Муж попросил меня сесть обратно в машину, но я не успела. Агрессивный мужчина скомандовал своей жене: «Бей ее! Бей ее!» После этого она накинулась на меня со спины, нанесла не менее десяти ударов кулаками по голове, разбила мои очки и вырвала клок волос.

Владимир пытался разнять женщин и успокоить супруга Рублевской, после - предложил проехал в отдел полиции для разбирательств. Однако агрессивная пара уехала с места инцидента. Наталья и Владимир написали заявление в полицию, СК, прокуратуру.

На Дарью Рублевскую завели уголовное дело по второй части 213 статьи УК РФ (Хулиганство). Раследование дела взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин. 29 декабря женщину задержали, а 30-го - избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Рублевской грозит до семи лет лишения свободы.