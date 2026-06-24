Первый раз студенты смогли достать мужчину из воды. Фото: скриншот видео/ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время фестиваля «Ночь музыки», который прошел 19 июня в Екатеринбурге, утонул 21-летний парень. Как рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы, пьяный молодой человек прыгнул в Исеть примерно в 3 утра. Все произошло в центре города, возле Исторического сквера. Из воды его вытащили студенты Всероссийского корпуса спасателей.

- В этот день возле сцены в Историческом сквере на КПП дежурил мой приятель. После фестиваля мы с друзьями пришли к нему, сидели, общались, но резко к нам забежали люди, которые начали кричать, что в реке тонет человек. Мы побежали вниз, - рассказала «КП-Екатеринбург» очевидица Алиса (Имя изменено. - прим. ред.). - Парня, который тонул, достали из воды. Мы отвели его на лавочку, вызвали скорую помощь, врачи помогли ему.

В Екатеринбурге студенты пытались спасти тонущего мужчину Видео: Читатель "КП"

По словам девушки, через полчаса ситуация повторилась. Молодой человек вновь спрыгнул в воду. Только в этот раз спасти его не удалось.

- В первый раз мы вытащили его, а во второй - не успели. Мы смогли выловить только рюкзак, а тело уже унесло течением. Затем вызвали полицию, мы дали показания в отделе, нас отпустили, - пояснила Алиса.

Спустя несколько дней, 23 июня, тело молодого человека всплыло возле Дендропарка. На месте работали спецслужбы. В СУ СК по Свердловской области нам сообщили, что по данному инциденту проводится проверка, после которой будет принято решение.

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