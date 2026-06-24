Модели с огромными ягодицами грозит 6 лет колонии: что она сделала

Суд над моделью пройдет в закрытом режиме Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге будут судить 25-летнюю модель OnlyFans Виолетту Ф. Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в инстанции, по уголовному делу уже назначено предварительное слушанье.

Девушка была задержана в январе 2026 года сотрудниками отдела полиции № 11. В ходе обыска квартиры девушки у станции метро «Динамо» у Виолетты изъяли секс-игрушки, MacBook, IPhone. По версии следствия, Виолетта продавала эротический контент на зарубежных площадках, а также вела приватный telegram-канал. После задержания модель удалила аккаунты и лишилась основного источника дохода.

Следствие предъявило Виолетте обвинение по пунктам «б», «в» части 3 статьи 242 УК «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Ей грозит до 6 лет лишения свободы, но до приговора суда девушка продолжает оставаться под подпиской о невыезде.

Работает ли теперь официально обладательница пышных форм неизвестно.

Незадолго до визита силовиков Виолетта хвасталась, что способна получить от одного из подписчиков $1500. В своих соцсетях модель выкладывала фото и видео из путешествий: в 2024 году она отдыхала на Бали и ЮАР, а в ноябре 2025 года снимала контент на Мальдивах.

– Есть версия, что на нее написал заявление подписчик закрытого telegram-канала. Якобы она ему хамила. Но официально это не подтверждено, – рассказал «КП-Екатеринбург» источник в окружении модели.

Девушка продолжает вести соцсети, но уже без эротического контента Фото: читатель «КП».

Сама Виолетта отказалась комментировать ситуацию.

Напомним, что по аналогичной статье судили фотографа Александру Кузык, которая написала эротический фанфик.

Екатеринбурженка полностью признала вину и объяснила, что писать эротические рассказы – ее давнее хобби. Прокуратура запросила для женщины 4 года колонии общего режима, но Ленинский районный суд назначил Александре Кузык 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.

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