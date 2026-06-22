Вероника Наумова издевалась над Далером и его старшей сестрой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге продали квартиру в двухэтажном доме на улице Симферопольской, в которой до июня 2024 года жила семья Вероники Наумовой. Она и ее муж Александр жили там вместе с тремя родными детьми и еще тремя опекаемыми. В конце 2019 года супруги взяли из детского дома малыша Далера и его старшую сестру.

Дети остались одни после того, как их отец был приговорен к реальному сроку за разбой. По версии следствия, в декабре 2023 года Вероника Наумова связала Далера скотчем, избила обувной ложкой и утопила в ванне с холодной водой. После чего спрятала труп в спортивную сумку и оставила в гараже. Чтобы маскировать неприятный запах от тела, опекунша посыпала его кофейными зернами.

Квартира семьи Вероники и Александра Наумовых в Екатеринбурге (съемка 2023 года)

По данным «КП-Екатеринбург», после того, как супруги оказались за решеткой, квартира на первом этаже перешла в собственность банка (Наумовы выплачивали ипотеку – прим.ред). В 2026 году недвижимость перешла в собственность к новому владельцу.

– Теперь там живет молодой человек, купил он квартиру недавно. Неизвестно, знает ли он, кто ранее жил там, – рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Вероника Наумова не признала вину ни в убийстве Далера, ни в десятках других преступлений. Среди прочего женщину осудили за неисполнение родительских обязанностей, нанесение тяжкого вреда здоровью, истязания и мошенничество с выплатами. Суд приговорил ее к 24 годам заключения, уголовно дело дошло до Верховного Суда. Александра Наумова приговорили к 5 годам лишения свободы за истязание детей.

В показаниях сестры Далера подробно рассказывается, как в семье издевались над детьми.

– Насколько же нужно быть хладнокровным человеком, чтобы спрятать тело ребенка в гараже и жить с этим. А теперь соотнесите это с тем, что она расплакалась в суде. Она человек с такой характеристикой, жесткой выдержкой. В суде она очень спокойно себя вела. Словно ничего и не произошло. Ты, как опекун, должна была кричать: «Беда случилась!». Но нет – «Ничего не было…он потерялся», – рассказывал прокурор Свердловской области Борис Крылов.

Напомним, что Вероника Наумова отбывает наказание в ИК-16 Нижнего Тагила, где выучилась на швею.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийцу и насильника 11-летней Насти из Нижнего Тагила отправили в тюрьму для маньяков и людоедов (подробнее)

«Никого не вините, я сама…»: 16-летнюю девушку из многодетной семьи нашли мертвой (подробнее)

«Очень тихая семья»: мать пять дней жила с трупом сына – убийцей оказался старший брат (подробнее)

Не вернулась с прогулки: в Екатеринбурге возобновились поиски девочки, пропавшей в 1996 году (подробнее)

«Тела пацана и девчонки вынес в ванную»: убийца показал, как забил семь человек в новогоднюю ночь (подробнее)

«Я знала, что дочки нет в живых»: тело пропавшей на Валааме трудницы нашли у заброшенного дома (подробнее)