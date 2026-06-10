Вероника Наумова так и не признала вину в убийстве мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный Суд России рассмотрел кассационную жалобу опекунши из Екатеринбурга Вероники Наумовой, осужденной на 24 года лишения свободы за убийство 5-летнего малыша Далера. Как стало известно «КП-Екатеринбург», не признавшая вину многодетная мать до последнего надеялась на пересмотр уголовного дела.

В частности Наумова просила Верховный Суд назначить новую экспертизу для установления причины смерти мальчика. Ранее следствие пришло к выводу, что в декабре 2022 года Вероника связала ребенка скотчем, избила обувной ложкой и утопила в ванне с холодной водой.

Опекунша Далера Вероника Наумова рассказала о том, как узнала о смерти ребенка Видео: СК по Свердловской области

После этого она сложила труп Далера пополам, в позу эмбриона, и спрятала в спортивной сумке. Как позже она призналась сама, не хотела, чтобы тело видели другие дети. И вынесла останки в гараж неподалеку от квартиры. Прятать труп ей удавалось на протяжении семи месяцев.

В конце июня 2023 года к Наумовой должна была прийти сотрудница органов опеки и попечительства. Поэтому утром 26 числа Вероника обратилась в полицию с заявлением о «пропаже» мальчика. Три дня сотни волонтеров и силовиков искали Далера. Однако на повторном допросе опекунша раскололась и назвала место, где лежало тело.

При осмотре гаража выяснилось, что неприятный запах горе-опекун маскировала кофейными зернами. Вдобавок заставила детей покрасить бокс.

– Ничего необычного не было. Разве что поплакала она немного, – отмечают участники заседания.

Помимо убийства следствием были доказаны десятки эпизодов истязаний детей, в том числе и старшей сестры Далера. Мальчика ставили в подвал, обливали холодной водой и закрывали на несколько часов.

– Она совершила в отношении него больше 60 преступлений. Способы издевательств, которые были выбраны, не позволяют сделать иного вывода кроме как то, что эта женщина представляет особую опасность. И для окружающих, и для детей. Насколько должны быть глубоки и черны человеческие пороки, если женщина выплескивает на маленького ребенка весь этот ужас. А он даже не способен сообщить о своей беде. Он находился под постоянным гнетом и страхом. Дети из этой семьи вовлекались в совершения преступлений. Манипулируя каждым ребенком, она создавала атмосферу закрытости и невозможности привлечь внимание к этой проблеме изнутри семьи и снаружи, – рассказывал прокурор Свердловской области Борис Крылов.

Вероника Наумова принимала участие в судебном заседании по видеосвязи из ИК-6 Нижнего Тагила, где уже прошла швейные курсы.

Ее племянник Даниил Егольников был приговорен к 5 годам лишения свободы за истязание Далера. Аналогичный срок получил и муж Вероники – Александр. По не подтвержденной информации, семья Наумовых продала квартиру на улице Симферопольской, в которой был убит ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приседала 4 часа, а когда заревела от боли – разрешили лечь спать: сестра убитого Далера рассказала, как опекунша три года издевалась над ними (подробнее)

Душила до судорог, ломала о него клюшки: жуткие подробности издевательств опекунши над 5-летним Далером (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru