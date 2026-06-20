Посмотрим, что изменится, если я буду пить больше воды Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В жару я поняла, что давно не пила воду в чистом виде. На работе – черный чай с сахаром, в кафе – лимонады или газировку. Вкусно, но пользы нет. А ведь врачи говорят, что каждому человеку необходимо пить чистую воду. Но как правильно соблюдать питьевой режим? Кажется, это повод провести эксперимент и во всем разобраться.

НОРМА НОРМЕ РОЗНЬ

Я поставила себе задачу: месяц буду пить норму воды в день и проверю, что изменится. Для начала нужно понять: норма – это сколько?

Оказывается, популярное утверждение, о том, что каждый человек должен выпивать не меньше двух литров воды в день - миф. Поговорив с экспертом, узнала: суточная норма потребления воды для каждого человека индивидуальна и зависит от пола, возраста, веса, физической активности, погодных условий и состояния здоровья.

- Питьевой режим очень важен для нашей жизнедеятельности. Но это не значит, что нужно заливать в себя как можно больше воды, - объясняет врач-диетолог Елена Соломатина. - Здоровому человеку главное не допускать обезвоживания организма. А оно может случиться, если вы понервничали, вспотели, потратили много энергии. Людям с различными заболеваниями перед выбором питьевого режима стоит обратиться к врачу.

Для начала стоит расчитать свою норму воды Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Если организм обезвожен, ухудшается самочувствие, нарушается сон, пищеварение и стул, кровообращение и отток желчи, появляются усталость, сухость в глазах и головная боль, кожа становится сухой и теряет эластичность. Все-таки вовремя я занялась экспериментом. У меня ведь и кожа суховата, и постоянная усталость, и голова частенько побаливает.

Вместе с диетологом рассчитываем мою норму воды в день. Мне 25 лет, вес – 52 кг, спортом я почти не занимаюсь, сижу в офисе по 6-7 часов, в выходные и после работы много гуляю – по 5 000-10 000 шагов в день. С такими исходными данными мне стоит пить по 25-30 мл воды в день на 1 кг веса, то есть по 1,3-1,5 литра. Но предупредив врача, что в детстве мне ставили диагноз «хронический пиелонефрит», а это длительное воспаление почек, получаю рекомендацию снижать эту норму до 1 литра при любом дискомфорте.

- Стоит учитывать общее количество употребляемой жидкости. К примеру, если вы поели суп, выпили чай, то можете снизить вашу норму воды, чтобы не нагружать почки, - добавляет диетолог. – Рекомендую также добавить минеральную воду. Она насыщена магнием, селеном, цинком и другими макро- и микроэлементами, которые важны для работы сердечно-сосудистой и нервной системы. Если есть какие-либо заболевания, перед добавлением минеральной воды в рацион стоит посоветоваться с врачом.

Диетологи рекомендуют добавить в питьевой режим не только простую воду, но и минеральную Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Забегая вперед, скажу, что до и после эксперимента я сдала анализы. Диетолог уточнила, что если я хочу наглядно показать какие-то изменения в организме, достаточно будет сдать общий анализ крови.

НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ: УЖАСНО ТЯНЕТ НА КОЛУ

Еще один важный совет: нужно постепенно увеличивать количество выпитой жидкости.

- В самом начале лучше увеличить дозировку выпитой воды за счет отказа от сладких газировок и других вредных напитков. Кому-то с непривычки вода кажется пресной и даже невкусной. В таком случае, чтобы себя приучить, можно добавить в воду немного лимона или мяты, - говорит Елена Соломатина.

Со вкусом воды у меня проблем нет. Но я не ожидала, что мне придется ограничивать себя в любимых напитках. Я очень люблю колу. Заказывала ее в кафе, брала с собой в кино и пила во время просмотра сериала. И кажется, мне еще никогда ее так сильно не хотелось, как в начале эксперимента. В середине первой недели у меня случился срыв и во время одной из прогулок, я выдула три бутылки!

На работе я пила теплую воду в кружке, а чтобы не забывать, придумала забавную «напоминалку» Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ: УСТАЛА БЕГАТЬ В ТУАЛЕТ!

Уже в начале второй недели я заметила изменение: моча стала почти прозрачная.

- Это прекрасный показатель того, что вы пьете достаточное количество воды, - комментирует диетолог. - Моча становится светлой, потому что вода разбавляет специальный пигмент урохром (образуется после распада гемоглобина – белка красных кровяных телец, - Прим. ред.).

Однако во вторую неделю жара спала, и я попросту стала забывать о воде. Первое, что посоветовала мне эксперт: за утро можно выпить два стакана воды. Первый - комнатной температуры, чтобы прочистить кишечник и вывести накопившиеся за ночь токсины, а второй с теплой водой, чтобы запустить в организме важные процессы.

- Я вообще всем советую в течение дня пить именно теплую воду, так как вода (36–40 C) лучше усваивается, улучшает пищеварение и кровообращение и расслабляет мышцы.

На второй неделе я приучила себя пить воду по утрам. Но основную часть все равно старалась выпить днем. Даже придумала себе «напоминалку»: в блокноте рисовала круги и закрашивала их, когда выпивала кружку воды. Каждый день старалась закрасить по 6 кругов (1 кружка - 200 мл). В выходные выпивала по 3 бутылки воды по 0,5 мл и закрашивала сразу несколько. Но этого количества воды оказалось для меня слишком много. Во-первых, я устала бегать в туалет каждые 30 минут, во-вторых, появились неприятные ощущения в почках.

Если сразу выпить много воды, может случиться водное отравление Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ: А ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТЕКАМИ?

Еще одним последствием интенсивного питья во вторую неделю стали отеки на лице. Утром я просыпалась опухшая. И это был какой-то ужас! Я же хотела поправить здоровье, а не наоборот.

Снова звоню за советом диетологу. А она объясняет: чтобы избежать отечности, следует пить воду по несколько глотков в час.

- Если вас мучает жажда, не нужно себя ограничивать. Но если острой потребности нет, пейте воду дозировано, чтобы не было резкой нагрузки на почки. Также не стоит пить много воды на ночь. За несколько часов до сна не стоит употреблять соленые и сладкие продукты, которые задерживают воду в организме. А еще отечность может вызывать дефицит минералов, к примеру, калия и магния, которые помогают выводить лишнюю жидкость.

И тут я вспомнила: я же совсем забыла про минеральную воду! К ней я не привыкла, на мой вкус она противная. Зато целебный эффект от нее ощутила с первого раза. Приехала домой уставшая, в течение вечера осилила объем 0,5 мл, и, о чудо, у меня как будто появилось больше энергии, даже настроение улучшилось. Но может это самовнушение?

Еще один способ снять отеки на лице – массаж лица. Можно пальцами, а можно при помощи скребка гуаша (специальный массажер в виде гладкого плоского камушка).

После месяца эксперимента я стала чувствовать себя гораздо лучше Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧЕТВЕРТАЯ: ТЕПЛАЯ ВОДА УСПОКАИВАЕТ

К началу четвертой недели я выровняла питьевой режим, избавилась от отеков и полюбила минералку. По рекомендации диетолога, последнюю мне и вовсе стоит пить курсом по 2-4 недели, затем делать небольшой перерыв.

К концу эксперимента я заметила, что последние две недели меня вообще не тянет на черный чай с сахаром, а по утрам первым делом хочется выпить стакан воды. На работе теплая вода стала успокаивать и придавать сил. А еще раньше я любила в перерывах полакомиться сладостями. Но теперь меня на них совершенно не тянет. В качестве приятного бонуса к эксперименту: минус один кг на весах и минус два сантиметра в талии.

- Когда организму не хватает воды, он теряет энергию. Человек начинает восполнять ее перекусами. Если человек восстанавливает питьевой режим, и его организм начинает получать достаточное количество воды, на этом действительно можно сбросить пару лишних кило, - поясняет эксперт.

Приятным бонусов к эксперименту стало то, что я сбросила 1 кг, а талия уменьшилась на 2 см Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того в конце эксперимента я стала крепче спать, ощутила прилив энергии, а голова так вообще почти не болела, глаза стали меньше слезиться, а кожа стала более гладкой и упругой. Всего за месяц эксперимента мне удалось добиться неплохих улучшений!

А ЧТО ГОВОРЯТ АНАЛИЗЫ?

Сравнив результаты анализов до и после, можно увидеть, что у меня поднялись показатели по гематокриту (густота крови). До эксперимента он был понижен, а теперь пришел в норму. Еще немного поднялись показатели по гемоглобину и эритроцитам (переносчики кислорода)

- Что касается общего анализа крови, то спустя месяц вы, конечно, не увидите какие-то резких и значительных изменений. Но при этом мы видим, что благодаря большему количеству выпитой воды ваша кровь стала более «жидкой», улучшилась ее текучесть, клетки стали чуть крупнее и наполненнее. Ухудшений в показателях нет. Это говорит о том, что вы правильно соблюдали питьевой режим, избегая обезвоживания и не допуская водного отравления (оно случается, если пить слишком много воды).

Судя по анализам, я все делала правильно

КСТАТИ

Почему не стоит пить холодную воду?

- Холодная вода может ухудшать пищеварение. В жаркую погоду такой напиток запускает парадоксальную реакцию: организм тратит ресурсы на компенсацию перепада температуры, и ощущение прохлады быстро проходит, а потоотделение может усилиться. А при сердечно-сосудистых нарушениях (гипертония, ишемия, гипотония) холодная вода вообще может быть опасна, так как вызывает спазм сосудов и провоцирует скачки давления.

ВОПРОС РЕБРОМ

А что будет, если пить слишком много воды?

- Если выпить слишком много воды за короткое время, в организме нарушится баланс солей, уровень натрия резко упадет. Из-за этого вода начнет активно поступать в клетки, они набухнут, появится головная боль, тошнота, слабость, а в тяжелых случаях спутанность сознания, судороги или затрудненное дыхание. Это называется водным отравлением. Поэтому важно не пить литрами залпом, а распределять жидкость в течение дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Журналист «КП» на месяц отказалась от сахара: что изменилось? Забегая вперед, скажем, что во время эксперимента ей было «несладко» (подробнее)