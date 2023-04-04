Журналист «КП» на месяц отказалась от сахара: что изменилось?

журналист в течение месяца наблюдала за изменениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если верить врачам и многочисленным статьям в Сети, то сахар – «белая смерть». Все, кто отказался от сладкого, уверяют, что всего четыре недели без сахара помогут не только скинуть несколько килограммов, но улучшат состояние кожи, энергии станет больше, а иммунитет – сильнее. Корреспондент «Комсомолки» решила проверить на себе этот эффект.

СТАРТ. «В ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР ОТОРВЕМСЯ»

Выпить чай после ужина с парочкой пирожных для нас с Максимом, моим молодым человеком, уже неотъемлемая часть жизни. Как и большинство, мы не отдавали себе отчет в том, сколько на самом деле сладкого едим каждый день. Парочка печенья за завтраком, булочка в качестве перекуса на работе, чай с десертом дома.

- Целый месяц? Да ты сошла с ума! Я уже везу тебе заварные трубочки и бегу за тортом, в последний вечер оторвемся, - так отреагировал Макс на мое категоричное «месяц без сахара и точка».

Как ни старалась я убедить или уговорить Макса принять вызов вместе со мной, ответ был непоколебим – твердое нет и уверенность в том, что сладкое он любит больше, чем испытывать силу воли.

До эксперимента журналист потребляла много сладкого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром я первым делом отправилась сдавать анализы. Я была уверена, что в моих 22 проблем со здоровьем у меня нет. Однако исследование показало, что сахар все-таки мой организм ослабил.

- Сахар влияет на работу всего организма в целом и каждого органа отдельно. Это не только риск ожирения и диабета, - объясняет мне нутрициолог (специалист по питанию. – Прим. ред.) Полина Агашкова. - Важно понимать, что сахар — это не только белый песок в сахарнице, это многие привычные для нас продукты. Сахар есть в переработанном мясе и соусах, и даже в белой муке. И все это рафинированные углеводы, которые снижают активность лейкоцитов. А за счет этого ослабевает иммунитет. Влияют простые сахара и на работу сердечно-сосудистой системы. А отсюда гипертония, атеросклероз, желчный пузырь и прочие болячки.

ПРОБЕЖИМСЯ ПО АНАЛИЗАМ

Результаты анализов показали, что общий холестерин был в норме. Но, как пояснил эксперт, с холестерином все не так просто:

- История с холестерином всегда очень интересная — в поликлиниках пациенту проверят именно общий, но при этом не посмотрят его фракции, благодаря чему пропустят уже развивающуюся патологию. В вашем случае так и получилось — у вас повышен показатель холестерола не-ЛПВП, включающий в себя все атерогенные липопротеины, которые и влияют на развитие атеросклероза в том числе. При этом ЛПВП, условно говоря, «хорошего холестерина», у вас, наоборот, недостаточно. В этом случае, стоит отказаться не только от сахара, а в целом скорректировать все питание, - настаивает эксперт.

В зоне риска оказался еще один показатель – индекс HOMA-IR, который отвечает за чувствительность тканей к инсулину. Снижение чувствительности провоцирует развитие сахарного диабета, повышение артериального давления и ряд других проблем, вплоть до бесплодия и онкологии.

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Решение проблемы – корректировка питания. Например, изредка заменять сладкое можно стевией — это наиболее безопасный сахарозаменитель. Среди допустимых сладостей: кокосовые чипсы, кусочек шоколада из кэроба без сахара. А вот фруктозу использовать нельзя, так как это прямой удар по здоровью печени.

- При этом если помогать себе сахарозаменителями, то процесс отказа от сахара будет сложнее и дольше, так как это самообман, - предупреждает нутрициолог.

Я была уверена, что первая неделя будет самой трудной, а четвертая самой легкой. Но все вышло иначе.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ. ЖЕЛАНИЕ СЪЕСТЬ СЛОНА

Я решила отказаться не только от сахара в чистом виде, но и от любого хлеба, меда, сладких фруктов (бананы, виноград, ананасы), из сухофруктов отказалась от фиников. Первые семь дней прошли без «ломки», которой меня все пугали. Напрягало другое: бескрайнее чувство голода. Есть хотелось всегда и везде, под конец каждого рабочего дня мне казалось, что я готова целиком съесть слона. Засыпала я с мыслью, что мое пузо прилипло к спине, а просыпалась около 04:00 от ноющего и тошнотворного чувства голода.

- Когда вы убираете простые углеводы, вы чувствуете нехватку энергии, особенно если они составляли большую часть рациона. При отказе от них помогут растительные и натуральные жиры. Это главный источник энергии, а не углеводы, как многие считают, - советует Полина Агашкова.

Среди фруктов пришлось отказаться от бананов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот и перечень продуктов, которые помогут вернуть энергию: авокадо, продукты из кокоса, орехи, семена кунжута, чиа, льна, а также яйца, натуральное сливочное и топленое масла, жирная рыба и нерафинированные масла холодного отжима — оливковое, масло зародышей пшеницы, кокосовое, горчичное, масло авокадо.

- Простые углеводы нужно заменить сложными — есть цельнозерновые крупы, которые варятся более 20 минут, белый рис заменить на коричневый, обычные макаронные изделия — на чечевицу и нут, картофель есть не чаще одного раза в неделю и, самое главное, основную часть углеводов нужно получать из овощей — они должны составлять половину тарелки в каждый прием пищи. Рацион должен быть сбалансирован — и по белкам, и по жирам, и по углеводам, — дает мне наставления врач.

Проще простого, думала я. На деле начинала изучать составы продуктов и испытывала чувство паники. Сахар словно заполонил все вокруг. Он везде – в диетических хлебцах, которые так манят рекламой стройных фигур, в приправах, в соусах. В свои 22 года я словно параноик по часу бродила вдоль прилавков в поисках безопасной еды.

Вторая беда – это привычки. Раньше включишь фильм, отрежешь банановый панкейк и причмокиваешь чайком. А сейчас чай стал горьким, словно вся моя «бессахарная» жизнь. Скучно. Избавиться от постоянно желания чем-то похрустеть помогли простые чипсы с солью. На десерт раз в пару дней я позволяла себе съедать по маленькой пачке детских пастилок из яблочного пюре, но и это быстро приелось.

Выбирать продукты в магазине стало сложнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третье потрясение: пришло осознание, что я теперь трезвенник. Для нас с Максом особенным удовольствием было выпить вечером по бутылке фруктового пива. Но от этого тоже пришлось уйти, как и от встреч с подругами в барах с настойками. Оказалось, что пить можно только сухое вино. А ведь именно его я недолюбливаю.

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ: ВО СНЕ

- Ну что? Держишься? Как там твой месяц без сахара, как ощущения? – с этих фраз начиналось мое каждое рабочее утро.

Коллеги с интересом наблюдали за тем, как я героически справляюсь и не ем тайком сладости. Девочки спрашивали, чем я заменяю, как отвлекаюсь и в целом, хорошо ли я себя чувствую. А вот мужская часть лишь посмеивалась, крутя перед глазами шоколад и банки с энергетиком.

Но я не боялась, что сорвусь и съем кусочек тортика. Я боялась, что просплю на работу. Все, чего я хотела – просто поспать! Чувство голода пришло в норму, а вот батарейка на нуле. Приходила домой с ощущением, что разгружала вагоны с щебнем, а засыпала мертвым непробудным сном. Зато кошмары не снились.

А тут еще как назло корпоратив. 8 Марта. Торты, соки (к слову, вообще сплошной сахар в воде!)… Но только не для меня.

- А ты у нас воду попьешь, - ехидно заметил коллега. – Ну и можешь съесть пару ягод клубники с торта. Так уж и быть.

Впрочем, есть в этом и плюс. Заметила, что на наше питание влияет и наше окружение. Макс неосознанно, но все-таки сбавил обороты по потреблению сладостей. В шкафу заплесневел батон, потому что он про него забыл, а пачка печенья все еще болтается на столе.

Нутрициолог советовала скорректировать питание Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ. КОЖА ЧИЩЕ, НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ

Сон стал крепче. Привычка чем-то перекусывать на работе или дома окончательно отступила, и это хорошо отразилось на кошельке. На моей карте на пару тысяч рублей было больше, чем обычно в это время месяца.

Кожа стала чище, пропала проблема с ее сухостью. На моем лице и плечах пропали даже самые маленькие высыпания. Исчезли и воспаления, связанные с женским циклом, а я была уверена, что от них никуда не деться. Черные точки практически не заметны, а цвет лица более здоровый и румяный. Это меня очень обрадовало.

Но только я успела почувствовать себя здоровой и в гармонии с собой, как пришел удар, откуда не ждали. Ломка прочно засела в голове. Откуда ни возьмись появилось острое желание съесть шоколадку, выпить газировки, купить хачапури.

Пытаясь с этим совладать, стала больше психовать. Мою агрессию и раздражительность уловили не только дома, но и на работе. Подруга в коллективе даже посмеялась, что я обязана рассказать в итоговом тексте, как психанула из-за замечания по материалу.

- Ничего, скоро ты справишься и отметим шоколадным тортом с шоколадной начинкой, - подбадривал меня мой парень.

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ: БОЛЬ В ЗУБАХ

К финалу эксперимента, как мне и говорили, потребность в сахаре ушла, я о нем даже не думала. Да, порой хотелось чего-нибудь съесть, но мне стало хватать яблока или мандаринки и то, совсем нечасто. Силы полностью вернулись, а предложения провести время в баре пропали сами собой.

Наступил день X. Я, довольная собой, что справилась, бегу сдавать повторные анализы. На выходе сразу же покупаю огромную плитку шоколада в первом попавшемся магазине. В офисе завариваю чай, отламываю дольку и… Мне не понравилось. Удовольствия ноль, только боль из-за зуба, который я забыла вылечить до испытания. Слишком приторно, даже горло запершило.

При отказе от сахара лучше не прибегать к сахарозаменителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот вес, кстати, не изменился ни на грамм. В начале месяца было 55 килограммов. В конце - все та же цифра 55. Надо признать, что я расстроилась, однако, по собственным ощущениям, мое тело все же уменьшилось. Так и вышло: объем талии уменьшился на пару сантиметров. Возможно, реальный результат в весе при отказе от сладкого и мучного ощутят спортсмены.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ

Повторные анализы не могут не радовать: практически все показатели пришли в норму. Как оказалось, моя усталость, желание психовать и неизменный вес – моя вина. Я совершила главную ошибку всех, кто встает на путь правильного питания: сахар, то есть простые углеводы, убрала, а замены не дала.

- Мы видим, как значительно снизился инсулин и значения индекса HOMA. Однако, они еще не оптимальны, вам нужно продолжать придерживаться здорового питания. Практически все показатели липидного профиля стали лучше — холестерин не-ЛПВП снизился до приемлемых значений и уже не выходит за рамки лабораторных референсов, - подбадривает Полина. - Но те же триглицериды высоковаты. И это как раз может быть результатом того, что сахара-то вы, может, и убрали, однако ваш рацион не сбалансирован, вам элементарно не хватает того же белка.

Результаты анализов в таблице Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Посчитали, и правда. В лучшем в случае я съедала одну треть необходимого для меня количества белка. Да и по остальным нутриентам (жирам углеводам, минералам и витаминам) я, похоже, не добирала.

- У вас недостаточная калорийность в рационе. Вы в лучшем случае закрываете основной обмен — это то количество калорий, которое необходимо для поддержания телом температуры. Это очень частая ошибка при отказе от рафинированных углеводов — люди убирают практически половину своего привычного рациона, но не дают полноценной замены, - вздыхает специалист. – Неудивительно, что помимо положительных моментов, вы ощутили и упадок сил, постоянное желание спать, раздражение, а также заметили, что ваш вес остался прежним.

Важно помнить, если отказываться от мучного, пасты и всего подобного, мы отказываемся и от части белка и жиров в рационе. Чтобы проводить такие эксперименты, лучше обращаться к специалистам и вести наблюдения, а не делать это самостоятельно. Если бы мне удалось до конца скорректировать питание верно, то негативные последствия ушли бы раньше.