Женщину задержали в феврале 2026 года. Фото: программа "ЧП" на телеканале НТВ/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ектульском райсуде Челябинской области вынесли приговор 72-летней Нине Кропанцевой. Сама пенсионерка из Первоуральска. Однако в феврале 2026 года она поехала в соседнюю область, где ее задержали силовики. В этот момент рядом с ней находился 15-летний внук, а также сумка, в которой лежало 3 килограмма наркотиков. Из-за этой «посылки» Нине Владимировне и предъявили обвинение по покушению на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере ( ст. 30 ч.3, ст. 228.1 ч.5 УК РФ).

«ВНУК ПОДСТАВИЛ СВОЮ БАБУШКУ»

Напомним, про историю пенсионерки показали выпуск в эфире передачи «ЧП» на телеканале НТВ. Нина Владимировна всю жизнь работала в завхозе, который находится на окраине Первоуральска. Она получила статус ветерана труда. Вечером 4 февраля женщина вернулась домой с работы и увидела своего внука, который куда-то собирался.

Подросток сказал бабушке, что ему нужно срочно ехать в Челябинскую область, чтобы забрать сумку с деньгами из тайника. По словам Нины Владимировны, она начала переживать за внука, поэтому поехала с ним, хотя чувствовала что-то неладное.

Момент задержания пенсионерки и ее внука. Фото: программа "ЧП" на телеканале НТВ

- Внук пошел на свалку, сказал, чтобы я не ходила за ним. Но я все равно пошла. Он залез за сугроб, достал оттуда сумку. Я сказала, что сумка выглядит странно, надо остановиться, проверить ее. И в этот момент подъехала машина, - говорила во время судебного заседания Нина Владимировна.

5 февраля суд отправил женщину в СИЗО. Что же касается ее внука, то позже подростка отпустили. В деле он проходил в качестве свидетеля. В эфире программы уточняли, что ситуация спровоцировала разлад в семье.

- Внук подставил свою бабушку. Она страдает от любви к нему, поскольку с детства оберегала внука, все делала для него, - считает зять Нины Владимировны.

Однако мать школьника уверена, что Нина Владимировна была в курсе, чем он занимается.

ВОСЕМЬ ЛЕТ КОЛОНИИ

Отметим, что адвокат женщины пытался добиться более мягкой меры пресечения, однако в ходатайстве защиты было отказано. В ходе судебных прений гособвинитель запросил для пенсионерки 15 лет колонии общего режима. А в июне ей вынесли приговор.

Пенсионерка находилась в СИЗО во время следствия. Фото: Прокуратура Челябинской области

- Адвокат подсудимой просил её оправдать ввиду отсутствия в действиях подзащитной состава преступления, - сообщили в Ектульском райсуде. - В случае, если суд посчитает доказанным факт осведомленности подсудимой о нахождении в сумке наркотического средства, переквалифицировать ее действия на ч. 3 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере).

В итоге женщину признали виновной. Ее отправили на восемь лет в колонию общего режима. В суде уточнили, что при вынесении приговора учли возраст Нины Владимировны, ее состояние здоровья, положительные характеристики с места жительства и работы.