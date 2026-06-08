«Внук подставил бабушку»: на федеральном канале показали историю пенсионерки, обвиняемой в сбыте наркотиков

Нина Кропанцева с февраля 2026 года находится в СИЗО. Фото: программа "ЧП" на телеканале НТВ/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ектульском районном суде Челябинской области рассматривается дело 72-летней Нины Кропанцевой. Пенсионерка живет в Первоуральске, но в феврале 2026 года ее задержали в соседней области. В этот момент рядом с ней находился 15-летний внук, а также сумка, в которой лежали 3 килограмма наркотиков. Из-за этой «посылки» Нине Владимировне предъявили обвинение по покушению на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере ( ст. 30 ч.3, ст. 228.1 ч.5 УК РФ).

Историю свердловчанки показали в эфире передачи «ЧП» на телеканале НТВ.

ПОЕХАЛА ВМЕСТЕ С ВНУКОМ В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ

Нина Владимировна жила на окраине Первоуральска. Женщина всю жизнь проработала в местном совхозе, получила статус ветерана труда. Вечером 4 февраля она вернулась домой с работы. Женщина увидела внука, который куда-то собирался.

- Внук сказал, что ему нужно ехать в Челябинск. А это так далеко, он один, несовершеннолетний. Поехала с ним, - рассказала Нина Владимировна со слезами на глазах во время судебного заседания. - Я сразу почувствовала что-то неладное.

Момент задержания женщины и ее внука. Фото: программа "ЧП" на телеканале НТВ

Подросток сказал бабушке, что получил задание забрать сумку с деньгами из тайника. Нина Владимировна поехала вместе с ним в Ектульский район Челябинской области.

- Внук пошел на свалку, сказал, чтобы я не ходила за ним. Но я все равно пошла. Он залез за сугроб, достал оттуда сумку. Я сказала, что сумка выглядит странно, надо остановиться, проверить ее. И в этот момент подъехала машина, - говорит Нина Владимировна.

НАХОДИТСЯ В СИЗО С ФЕВРАЛЯ

5 февраля женщину и подростка задержали. Позже, как оказалось, внук Нины Владимировны дал против нее показания, и его отпустили. А пенсионерку отвезли в суд для избрания меры пресечения.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражей, - сообщали в прокуратуре Челябинской области.

Нина Владимировна пыталась обжаловать решение суда. Женщина просила, чтобы ее отпустили под домашний арест из-за возраста и состояния здоровья. Однако суд отказал пенсионерке. В эфире программы также уточнили, что ситуация спровоцировала разлад в семье.

Нина Владимировна во время избрания меры пресечения. Фото: прокуратура Челябинской области

- Внук подставил свою бабушку. Она страдает от любви к нему, поскольку с детства оберегала внука, все делала для него, - считает зять Нины Владимировны.

Однако мать школьника - Лидия уверена, что пенсионерка знала, чем занимается подросток.

Отметим, что за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере ( ст. 30 ч.3, ст.228.1 ч.5 УК РФ) Нине Владимировне грозит до 20 лет колонии.