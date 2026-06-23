Энергетики возвращают электричество в дома 4500 жителей Кушвы

В Кушве продолжаются восстановительные работы Фото: читатель «КП».

Специалисты продолжают бороться с последствиями мощного смерча на северо-западе региона. Энергетики уже восстановили более 8,5 километров сетей в муниципальных округах, оказавшихся в зоне стихии 22 июня. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- В Кушве, которая сильнее всего пострадала от шквального ветра, к 21:00 начали подключать 4500 человек по линиям низкого напряжения. Работы будут проводиться также ночью силами четырех бригад. Специалисты ликвидируют повреждения еще на двух воздушных линиях, - рассказали в ведомстве.

Как уточняется, все лежащие на земле провода были оперативно обесточены. Улицы продолжают расчищать от мусора, упавших деревьев и веток.

- Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта. Информацию о потребностях людей соберет комиссия, оценивающая ущерб. Нельзя допустить, чтобы люди, чье жилье будет признано утраченным, при покупке нового стали жертвами мошенников или недобросовестных продавцов. Поэтому Минфину региона поручил проработать вопрос перечисления средств на спецсчета, - говорит глава региона Денис Паслер.

Последствия смерча помогают устранять специалисты МЧС, сотрудники предприятий, регоператоры, волонтеры поискового отряда «РМК Поиск». Для волонтеров предусмотрено размещение и питание.

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