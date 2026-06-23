На Урале восстановили более 8,5 километров линий электропередач после смерча

Свердловские энергетики устраняют последствия смерча Фото: читатель «КП».

Уральские энергетики продолжают бороться с последствиями мощного смерча. Непогода обрушилась на регион 22 июня и оставила без света жителей свердловского города. В Кушве и окрестностях починили 5 километров сетей. В других городах – 3,5 километра. Об этом сообщают представители «Россети Урал».

В Кушве осмотрели 37 километров линий электропередач. В других городах, попавших в зону стихии, проверяли более 90 километров.

- Стихия оставила после себя серьезные последствия. С первых часов энергетики приступили к восстановительным работам. Их продолжают их до полного восстановления, - рассказали в компании.

Сказано, что в Кушве и округе убрано свыше 550 деревьев. В других пострадавших городах убрано более 90 деревьев.

По данным «Россети Урал» и «Облкоммунэнерго» в городах работали более 90 специалистов. Применяли для восстановления свыше 40 единиц спецтехники.