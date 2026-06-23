Девушка сфотографировала десятки могил. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ на одном из кладбищ заметили подозрительную посетительницу. Девушка делала десятки снимков могил бойцов. Однако ее удалось задержать. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

Женщина сначала держалась уверенно. Заявляла, что эти фотографии якобы сделала по просьбе приятеля.

На Урале задержали девушку, фотографирующую могилы бойцов Задержанная говорила, что якобы делает снимки для знакомого. Видео: Антитеррористическая комиссия Свердловской области

- Знакомый попросил, он находится на СВО. Хочет навестить всех (товарищей), - говорит на видео задержанная.

В телефоне она делала заметки и сортировала снимки. Фото: скриншот видео

Свои мотивы свердловчанка так и не озвучила силовикам. Однако она понимала, что работала на иностранных кураторов.

- В случае подтверждения мотива на совершение государственной измены задержанной может грозить пожизненное лишение свободы, - рассказали в ведомстве.

По данным Антитеррористической комиссии региона, такие снимки мошенники превращают в дипфейки. В дальнейшем аферисты используют сгенерированные изображения и ролики с участием военнослужащих. Так они проворачивают схемы, чтобы шантажировать и выманивать деньги с родных погибших бойцов.

Напомним, что 17 июня 2026 года в Екатеринбурге на одном из кладбищ задержали девушку – фотографа. Она предложение о подработке нашла в Сети. За снимки ей предлагали от 80 до 100 рублей.

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