Девушка ездила по городам и выполняла задания мошенников. Фото: 4 канал

В Екатеринбурге задержали девушку, которая фотографировала могилы бойцов СВО. Такое задание она получила от мошенников с Украины: фотограф должна была делать снимки памятников погибших военных, а затем отправлять кураторам.

Подозрительную девушку заметили на одном из кладбищ Екатеринбурга. Во время задержания она пояснила, что делала «перепись погибших».

В Екатеринбурге задержали девушку, которая фотографировала могилы бойцов СВО Видео: 4 канал

- Украинская сторона активно использует таких «фотографов» для последующего их вовлечения в совершение преступлений террористической направленности, - сообщили 4 каналу в УФСБ по Свердловской области. - Одновременно с этим сотрудники зарубежных колл-центров реализуют мошеннические схемы для выманивания денег у родственников погибших бойцов.

По данным ведомства, после того, как мошенники получают фото, при помощи ИИ они делают дипфейки с лицами погибших. Затем рассылают видео семьям бойцов, уверяя, что они живы и находятся в плену, а чтобы их вызволить нужно заплатить выкуп.

Сама девушка из Уфы. Предложение о работе она увидела в Сети: кураторы предлагали от 80 до 100 рублей за фото. За несколько месяцев уфимка успела побывать в нескольких регионах России - Казани, Магнитогорске, Иваново, Ярославле. В городах для девушки снимали квартиры. После Екатеринбурга она должна была отправиться в Барнаул.