В поселке Сысерть проверят состояние дома после жалоб на плесень и дырявую крышу

Жители многоквартирного дома пожаловались на запущенное состояние. Фото: читатель

Департамент госжилстройнадзора обратил внимание на ситуацию в поселке Сысерть Чкаловского района Екатеринбурга. Напомним, ранее жители многоквартирного дома в Сысерти обратились в редакцию «КП-Екатеринбург» с жалобами на ужасное состояние многоквартирного дома, в котором живут.

Как рассказывала местная жительница Анна Бабинцева, в ее доме по улице Школьной, где она проживает с семьей, ремонта не было долгие годы. За это время сменилось несколько управляющих компаний, на которые жильцы написали множество жалоб.

По словам Анны, в поселке долгое время работала управляющая компания, которая запустила состояние местных малоэтажек. На смену пришла новая УК, которая также бездействовала.

Несколько месяцев назад администрация города назначила новую компанию ООО «УК Феникс». Оценить ее работу жильцы пока не смогли. На протяжении нескольких лет Анна и ее соседи направляли жалобы в ГЖИ, в администрацию Чкаловского района и прокуратуру, но результата это не принесло, говорит екатеринбурженка.

Одна из претензий жителей дома на улице Школьной заключается в очень слабом давлении при подаче воды. Анна Бабинцева рассказывала, что с таким напором не работает стиральная машина, а искупать детей становится настоящей проблемой.

- В зимний период в доме очень холодно, так как на первом этаже нежилое помещение без отопления, оно принадлежит администрации города. Кровля разрушена, в одной из квартир дождевая вода бежит по стене! В квартирах черная плесень, подъезды разрушены, - рассказывала Анна.

Согласно открытым данным Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в Свердловской области, ремонт жителем дома на улице Школьной обещали не раньше 2045 года.

Отдельная претензия у Анны и ее соседей была насчет детских площадок. По ее словам, детей в поселке проживает много, а играть им негде. Местные жители соорудили детские площадки своими руками, но они могут быть травмоопасны.

После обращения «КП-Екатеринбург» в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, на ситуацию обратили внимание.

- В течение 2026 года обращения от жителей многоквартирного дома (МКД) в адрес Департамента не поступали, в связи с чем контрольные мероприятия в отношении указанного МКД не проводились. Учитывая доводы, изложенные в запросе, Департаментом инициировано обследование МКД на предмет наличия оснований для признания дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Департаменте госжилстройнадзора.

Также специалисты проверят и ОО «УК Феникс». Проверка будет направлена на соблюдение лицензионных требований.

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