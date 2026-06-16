«Живем в сырости и холоде»: жители поселка Сысерть 20 лет ждут ремонта в доме с дырявой крышей и разрушенными подъездами

Подъезды и крыша дома в плачевном состоянии. Фото: читатель КП

Жители многоквартирного дома в поселке Сысерть, который относится к Чкаловскому району Екатеринбурга, жалуются на невыносимые условия жизни. Здание построено в 1974 году и требует ремонта, аварийным не признано. На ситуацию пожаловалась местная жительница Анна Бабинцева.

Женщина утверждает, что в ее доме по улице Школьной, где она проживает с семьей, ремонта не было примерно 20 лет. За это время сменилось несколько управляющих компаний, на которые жильцы написали множество жалоб.

- В поселке долгое время работала управляющая компания, которая довела многоквартирные дома до ужасного состояния. На смену им пришла новая УК, которая просто бездействовала. Несколько месяцев назад администрацией города была назначена новая управляющая компания: ООО «УК «Феникс». На протяжении всего этого времени было написано десятки претензий в прокуратуру, ГЖИ, в администрацию Чкаловского района, но ничего не изменилось, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Анна Бабинцева.

Жители жалуются на то, что подъезды не ремонтируют годами. Фото: читатель КП

По ее словам, в квартире практически отсутствует давление при подаче воды. Анна возмущается, что с таким напором невозможно нормально ни искупать детей, ни постирать вещи в стиральной машине.

- В зимний период в доме очень холодно, так как на первом этаже нежилое помещение без отопления, оно принадлежит администрации города. Кровля разрушена, в одной из квартир дождевая вода бежит по стене! В квартирах черная плесень, подъезды разрушены, - продолжает Анна.

Согласно данным Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в Свердловской области, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения и теплоснабжения, ремонт подвала, фасада и фундамента запланированы на 2051 год. Ремонт крыши запланирован на 2045 год.

Ранее было установлено, что в доме действительно есть разрушения. Фото: читатель КП

Отдельно екатеринбурженку беспокоит отсутствие детских площадок. Как рассказывает Анна Банинцева, детей в поселке проживает много, а играют они на самодельных площадках, которые могут быть травмоопасны.

Весной этого года жильцы обратились за помощью к депутату городской думы Сергею Павленко. Тот, в свою очередь обратился в администрацию Чкаловского района Екатеринбурга.

В районной администрации сообщили, что в нынешнюю управляющую компанию направили письмо о необходимости выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (документ есть в распоряжении редакции – прим.ред.). Однако, там отметили, что надзорная деятельность за работой УК отнесена к компетенции Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. В администрации Чкаловского района также уточнили, что направили в Департамент обращение о проведении проверки УК «Феникс». Документ датирован началом марта этого года.

Год назад Анна Бабинцева обращалась в департамент жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга. Там подтвердили, что многоквартирный дом в плачевном состоянии. Согласно документу, в подъездах местами проваливаются полы, входные группы разрушены, разрушаются лестницы, есть и другие серьезные замечания.

Подобных обращений было множество, но на ситуацию это никак не повлияло, утверждает Анна Бабинцева.

Редакция «КП-Екатеринбург» направила запрос в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. На момент публикации ответ ожидается.

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