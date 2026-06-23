«Арматуру выкручивало и кидало на дворы»: Как жители Кушвы чудом спасались во время разрушительного смерча

Стихия сметала все, что попадалось на пути. Фото: скриншот видео

«Комсомольская правда» передает обстановку из Кушвы, где 22 июня разрушительный смерч пронесся над городом и разнес около 100 домов. Часть жителей остались без жилья, воронка не ставила даже стен. Семье 59-летней Татьяны Османкиной повезло больше. Здание уцелело, но крыши над головой теперь нет. В тот день женщина, ее муж и 13-летняя дочь были дома. На улице накрапывал дождь, а потом завертело так, что стало страшно смотреть в окно.

«Я такого не видела никогда. Град, ветер. А потом загудело и начало все крутить», - рассказала «Комсомольской правде» жительницы Кушвы.

Стихия прошлась по переулку, где стоит дом семьи и двинулась дальше, сметая на своем пути все, даже арматуру выкручивало.

16 человек пострадали при урагане в Свердловской области Торнадо, обрушившийся на Свердловскую область, повредил 99 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. 32 дома, к сожалению, разрущены полностью. Пострадали 16 человек

«Балки тяжелые, железо - все оказалось на нашем огороде. Надо теперь все это убирать, телицы нет, урожая тоже», - признается женщина.

Но самое главное, дом Османкиных остался без крыши. Ее, как пушинку, снесло в одно мгновение.

«У нас очень большой ущерб. Я работаю в коммунальной сфере, зарплата небольшая. Но у наших соседей ситуация еще хуже - они остались без жилья».

Сейчас Татьяна и муж своими руками расчищают двор. И надеются, что в ближайшее время не будет дождей. Иначе вода попадет в дом и пострадает мебель и техника.

Напомним, стихия прошлась по уральскому городу 22 июня. Смерч повредил линии электропередач, разнес в щепки жилые дома. Сейчас на месте работают коммунальщики, идет подсчет ущерба, нанесенного стихией.

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