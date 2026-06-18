В Первоуральске пьяный водитель Land Rover протаранил три автомобиля

В Первоуральске из-за лихача на иномарке пострадал 19-летний парень. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

18 июня в Первоуральске на улице Ватутина произошло ДТП. Около дома № 72 пьяный водитель Land Rover столкнулся с тремя автомобилями. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительным данным, 61-летний водитель Land Rover проехал перекресток на «красный» и столкнулся с ВАЗ-2113, которым управлял 19-летний уралец. После чего иномарка протаранила припаркованные Honda Fit и грузовик.

- Водителя «Лады» с места аварии увезли в горбольницу №1 Первоуральска. Медики оказывают молодому человеку необходимую помощь, - сказано в сообщении ведомства.

На участке после ДТП образовались пробки. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Виновник на Land Rover прошел медосвидетельствование. Как показал алкотестер, мужчина был пьян - 0,250 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе.

На месте аварии работают автоинспекторы и разбираются в обстоятельствах случившегося. В ведомстве уточняют, что на участке из-за ДТП наблюдаются дорожные заторы. Движение в направлении от улицы Ленина в сторону Береговой пока возможно только по одной полосе.

Напомним, что в Нижнем Тагиле из-за массовой аварии пострадали два человека. На трассе столкнулись сразу шесть автомобилей. Введено реверсивное движение.

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