«Дадим кадило для самообороны»: мужчина с пистолетом напугал прихожан в храме Екатеринбурга

Мужчина несколько раз приходил в церковь. Фото: Храм Иннокентия Московского/ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге агрессивный мужчина несколько раз приходил в церковь с пистолетом, чем очень пугал сотрудников и прихожан. Инцидент произошел в храме Иннокентия Московского. Приход находится в самом центре Екатеринбурга – на проспекте Ленина, 11а.

Сотрудники церкви написали посты в социальные сети с просьбой о помощи.

- Просим помощи в организации дежурств с 15.00 до 19.00 часов в течении недели. У нас появился недоброжелатель. При виде опытного завхоза он быстро вспоминает о более важных делах и сразу ретируется. Нужны мужчины такой же весовой категории. Дадим кадило для самообороны. Обращаться в киоск. Спаси вас Христос! – написали в социальных сетях храма.

Также работники обратились в полицию. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, мужчина был задержан 16 июня. У него забрали пневматический пистолет, которым он и запугивал прихожан.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное по статье 213 УК РФ (Хулиганство), - отметили в ведомстве.

По данной статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, недавно в Екатеринбурге вынесли приговор Роману Штадлеру, который устроил стрельбу из пистолета возле храма «Большой Златоуст». На него также завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Изначально Ленинский райсуд приговорил Штадлера к двум годам в колонии поселении. Однако Свердловский областной суд смягчил наказание и назначил мужчине два года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.