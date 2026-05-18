Екатеринбуржец, устроивший стрельбу в центре города, избежал колонии

Роман Штадлер отделался исправительными работами

Екатеринбуржец, устроивший стрельбу в центре города у храма Большой Златоуст, избежал срока в колонии-поселения. По данным Свердловского областного суда, апелляционная инстанция смягчила приговор и назначила хулигану два года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Ранее Ленинский районный суд признал Романа Штадлера виновным по статье 213 УК РФ «Хулиганство» и назначил ему 2 года и 2 месяца лишения свободы. Видео со стрельбой из пистолета появилось в Сети весной 2025 года.

– В суде защита настаивала на том, что в действиях мужчины нет состава преступления: он был в хорошем настроении, выстрелил и сразу убрал оружие, не угрожая никому конкретно. Адвокаты подчеркивали, что прохожие не испытывали страха, – отметили в Свердловском областном суде.

Стоит отметить, что в обвинительном заключении действия Штадлера квалифицировали как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное с угрозой применения насилия.

