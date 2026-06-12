«Не прощаю безволие и бесхарактерность»: названо имя нового главного тренера ФК «Урал»

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Новым главным тренером футбольного клуба «Урал» стал Сергей Юран. Он сменил Василия Березуцкого, который занимал этот пост с декабря 2025 года.

В 80-90-е годы Сергей Юран играл за футбольные клубы «Динамо», «Спартак», «Бенфика», «Порту» и за сборную России. По завершении футбольной карьеры он тренировал «СКА-Хабаровск», «Химки», «Пари НН», «Серикспор» и другие команды.

- Перед ним поставлена задача вывести клуб в РПЛ, - рассказали в пресс-службе ФК «Урал».

12 июня Сергей Юран встретился с футболистами на базе «Бажовия». Здесь началась подготовка к сезону-2026/27. В начале встречи новый главный тренер обратился к команде.

- Парни, я могу простить ошибку. Я могу разобрать и проанализировать ее. Это футбол. Всем свойственно ошибаться. Но только если это будет не системная ошибка. Но безволие и бесхарактерность на поле я не прощаю. Я максималист. Как в жизни, так и в футболе, я ставлю задачи и всегда стараюсь их решать. Поэтому буду требовать с вас, - предупредил Сергей Юран.

Напомним, 8 июня 2026 года стало официально известно, что футбольный клуб «Урал» расторг контракт с Василием Березуцким. До него пост занимал Мирослав Ромащенко.

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