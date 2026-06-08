«Урал» расторг контракт с Василием Березуцким: клуб определится с новым тренером до выходных

Клуб не стал продлевать контракт со специалистом. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» расторг контракт с Василием Березуцким, который занимал пост главного тренера екатеринбургской команды с декабря 2025 года. Бывший защитник сборной России сменил на посту рулевого «шмелей» Мирослава Ромащенко.

При Василии Березуцком «Урал» занял третье место в ФНЛ, после чего третий год подряд упустил путевку в российскую Премьер-Лигу по сумме стыковых матчей. Екатеринбуржцы оказались бессильны в двух играх с махачкалинским «Динамо» (0:1; 2:0). Руководство клуба приняло решение не продлевать контракт со специалистом.

– Благодарим Василия Владимировича и желаем ему успехов в дальнейшей работе, – говорится в заявлении ФК «Урал».

За полгода при Василии Березуцком «Урал» провел 15 официальных матчей, одержав 6 побед, дважды сыграв вничью и потерпев 7 поражений при разнице мячей 21:16.

– Вы — замечательные, верные, преданные, любящие свою команду. И город замечательный, он однозначно заслуживает того, чтобы быть представленным в РПЛ. К сожалению, в этом сезоне не получилось, но я уверен, что вскоре задача будет решена, у клуба для этого есть всё необходимое. Всегда буду с теплом вспоминать время, проведенное на Урале, – сказал Василий Березуцкий.

В «Урале» отмечают, что определятся с новым главным тренером в течение 1-2 двух дней. В числе наиболее вероятных сменщиков Березуцкого называется Сергей Юран.

Президент клуба Григорий Иванов отказался комментировать список кандидатов на пост главного тренера. После окончания сезона команду покинули сразу несколько футболитсов. В том числе полузащитники Дмитрий Иванисеня, Владислав Карапузов, вратарь Михаил Опарин, а центральный защитник Егор Филиппенко, проведший в «Урале» четыре сезона, завершил карьеру в возрасте 38 лет.

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