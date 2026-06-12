Екатерина Соколова погибла вместе с 9-летним сыном. фото: соцсети/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны новые подробности о гибели 42-летней женщины и ее 9-летнего сына, которые стали жертвами смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Трагедия произошла вечером 10 июня. Водитель автобуса №81 протаранил автомобиль Lifan, вылетел на тротуар и влетел в толпу пешеходов, которые ждали зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу.

В ДТП погибли четыре человека. Среди них оказались 42-летняя Екатерина Соколова и ее 6-летний сын. Как рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в тот роковой день женщина с ребенком возвращались домой из театра.

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма «Большой Златоуст» Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

- Глава семьи в тот роковой день находился со старшим сыном в командировке, а младший посещал летний лагерь в соседней школе. Тревогу забили, когда он на следующий после ЧП день не пришел в группу, - сообщил полковник Горелых.

На месте трагедии сделали стихийный мемориал Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина была руководителем родительского комитета в школе № 48. В сентябре ее сын мог бы пойти в 4 класс.

Коллеги и близкие тепло отзываются о Екатерине и ее сыне. Многие не в силах сдержать слезы.

- Я не могу говорить. Для семьи это такое ужасное горе. Екатерина была светлым, добрым и отзывчивым человеком. Всем помогала, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая погибшей.

Напомним, 12 июня водителя и директора компании-перевозчика отправили в СИЗО. Основная версия, которую отрабатывают следователи: водитель грубо нарушил ПДД. На допросе он сообщил, что перепутал педали: думал, что нажал на тормоз, но продолжал «давить» на газ.

Водитель автобуса объяснил, что перепутал газ с тормозом Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

49-летнего Икромжона Хамраева, который был за рулем автобуса №81, обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На 43-летнего руководителя компании ООО «Авто-Ном», где работал водитель Алексея Ярова возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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