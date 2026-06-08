Двух медвежат (на фото слева) передадут зоозащитнику Кириллу Потапову. Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора/соцсети волонтера

Двух гималайских медвежат, которых спасли в Приморье, доставили в Екатеринбург. Малышей назвали Форест и Гималай. Им всего пять месяцев.

Родители медвежат погибли от рук браконьеров. Сироток вовремя обнаружили и спасли специалисты Центра защиты животных «Тигр» в селе Алексеевка в Приморском крае.

Спасенных в Приморье медвежат доставили в Екатеринбург Видео: пресс-служба «Уральских авиалиний»

С середины марта медвежата находились на реабилитации, а в начале июня известный уральский зоозащитник Кирилл Потапов согласился взять их под опеку. Около 10 лет назад Кирилл основал центр защиты диких животных «Альфа» под Сысертью. В центре зверей лечат и помогают им адаптироваться к жизни в неволе.

Сейчас у Кирилла Потапова содержится около 150 подопечных, в том числе, волки, медведи, росомахи, макаки, альпаки, тигры, совы и другие животные. В соцсетях у зоозащитника уже почти миллион подписчиков.

Кирилл Потапов помогает диким животным уже больше 10 лет. Фото: соцсети волонтера

- Мы приняли решение забрать спасенных гималайских медвежат к себе, так как умеем заботиться о таких животных и создавать им хорошие условия для жизни. В природу этих медвежат выпускать нельзя, так как у них уже был долгий контакт с человеком, - поделился с «КП-Екатеринбург» Кирилл Потапов.

Специальных борт «Уральских авиалиний» доставил медвежат в аэропорт Кольцово 7 июня.

- Перевозка животных требует особых условий, ведь такой длительный перелет для медвежат – это сильный стресс. Мы подготовили специальный борт с вентилируемым и отапливаемым отсеком. На протяжении всего полета поддерживалась температура +20 градусов, - рассказал заместитель генерального директора «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев.

Специальный борт доставил особенных пассажиров в Кольцово. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

Напомним, перед отправкой во Владивостоке животные прошли необходимую иммунизацию, обработку и клинический осмотр ветврачом. Сейчас медвежата чувствуют себя хорошо, адаптируются к новым условиям и резвятся друг с другом.

Вместе с привезенными из Владивостока гималайскими медвежатами в центре Кирилла Потапова будет восемь медведей.

Сейчас животные чувствуют себя хорошо. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

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